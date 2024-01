Veranstaltungstipps – Diskussion mit Studierenden und Heute FREItag

Diskussion mit Studierenden



Im Rahmen des Seminars „Kunst, Musik und (Post-)Kolonialismus im Kongo“ arbeiten Studierende zusammen mit den Ethnolog*innen Dr. Anna-Maria Brandstetter und Dr. Hauke Dorsch in der aktuellen Ausstellung. Am 31/01 diskutieren sie gemeinsam mit ihren Studierenden Einblicke in die Arbeit.



Mi 31/01

19 Uhr



Kosten:

Im Eintritt enthalten



Heute FREItag



Am Sonntag, den 04/02 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil.



So 04/02

14 Uhr Rundgang in Einfacher Sprache mit Gebärdensprachendolmetscher*in

15 Uhr Mitmach-Aktion für Alle inklusiv!



13–18 Uhr Eintritt frei



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse



Unextractable: Sammy Baloji invites

27/10/23 – 11/02/24

Sammy Baloji

Nilla Banguna

Jackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice Kasongo

Sybil Coovi Handemagnon

Fundi Mwamba Gustave & Antje Van Wichelen

Franck Moka

Hadassa Ngamba

Isaac Sahani Dato

Georges Senga

Julia Tröscher



Partner*innen

Picha, Lubumbashi

Framer Framed, Amsterdam

Reconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)



Die Ausstellung in der Kunsthalle Mainz wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WBI), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und das Königreich Niederlande.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz