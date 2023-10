Veranstaltungstipps — Ausstellungseröffnung, Kuratorinnenrundgang und Mainz – Postkolonial

In der Ausstellunguntersucht der Künstler Sammy Baloji die Geschichte des Bergbaus in seiner Heimatstadt Lubumbashi im Südosten der Demokratischen Republik Kongo und fragt, wie aus kollektiven Strukturen Widerstand gegen das Vergessen und Verschwinden wachsen kann. Dazu lädt er zwölf weitere Künstler*innen aus seinem Netzwerk in die Kunsthalle Mainz ein.Die Ausstellung wird am 26/10 um 19 Uhr mit einer Begrüßung von Teneka Beckers (Gesamtleitung Kultursommer Rheinland-Pfalz sowie einer Einführung von Lotte Arndt (Ko-Kuratorin) und Yasmin Afschar (Interimsdirektorin Kunsthalle Mainz) eröffnet.Der Besuch der Ausstellung im Rahmen der Eröffnung ist kostenfrei.Am 27/10 findet um 18 Uhr ein Kuratorinnenrundgang mit Sammy Baloji, Sybil Coovi Handemagnon und Lotte Arndt (Ko-Kuratorin der Ausstellung) auf Englisch statt. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.Am Samstag, den 28/10 lädt die Kunsthalle Mainz um 15 Uhr unter dem Titelzum ersten Rundgang für und durch die Mainzer Neustadt ein.Diese Rundgänge wollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren.Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis drei Tage vor dem Rundgang unter mail@kunsthalle-mainz.de Der nächste Rundgang findet am 02/11 um 15 Uhr statt. Weitere Termine sind auf unserer Website zu finden.Am Sonntag, den 29/10 findet um 14 Uhr der erste öffentliche Rundgang durch die Ausstellung statt.27/10 – 11/11/24Sammy BalojiNilla BangunaJackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice KasongoSybil Coovi HandemagnonFundi Mwamba Gustave & Antje Van WichelenFranck MokaHadassa NgambaIsaac Sahani DatoGeorges SengaJulia TröscherPartner*innenPicha, LubumbashiFramer Framed, AmsterdamReconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)Die Ausstellung wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, Wallonie-BruxelIes International (WBI), kiosk Vlaanderen, das Bureaux des Arts Plastiques des Institut français und das Königreich Niederlande.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz