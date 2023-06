Veranstaltungstipps – Ausstellungseröffnung, Künstlerinnengespräch und öffentlicher Rundgang

Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962) – Künstlerin, Unternehmerin und Spirtualistin – hinterließ ein faszinierendes bildnerisches Schaffen. Die Kunsthalle Mainz lädt ein, es im Rahmen der Ausstellung Tiefes Wissen erstmals umfassend zu entdecken.



Den rund 70 Werken von Olga Fröbe-Kapteyn stehen die Arbeiten von fünf internationalen zeitgenössischen Künstler*innen/duos gegenüber. Sie alle haben gemein, dass sie in ihren Arbeiten Gegenkonzepte zu rational, weiß, patriarchisch und kolonial geprägtem Wissen bearbeiten. Statt L’Art pour L’Art (Kunst um der Kunst Willen) stellen sie das Wirken von Kunst in den Vordergrund.



Die Ausstellung wird am 29/06 um 19 Uhr mit einer Performance zu/mit Sriwhana Spongs Arbeit Instrument I (Sevgi and Bengisu) mit Juan Bermúdez, Danbi Jeung & Wingel Mendoza (Klasse Klangkunst-Komposition, Hochschule für Musik Mainz, JGU) eröffnet.



Der Besuch der Ausstellung im Rahmen der Eröffnung ist kostenfrei.



Am Freitag, den 30/06 laden wir um 18 Uhr zu einem Künstlerinnengespräch mit Monia Ben Hamouda und Yasmin Afschar ein.



Selbst Tochter eines islamischen Kalligraphen aus Tunesien, bearbeitet und konfrontiert Monia Ben Hamouda ihr eigenes kulturelles Erbe durch einen, wie sie es nennt, schamanistischen Prozess. Ihre Werke lassen politische Gegenwarten auf Traditionen prallen. Ihre Bildsprache ist reich an kulturell-religiöser Symbolik und geprägt von Ritualen. Besonders ihre Arbeit mit Gewürzen in den neuen Installationen stellt die multisensorische Erfahrung in den Vordergrund, ebenso wie die Vorstellung der heilender Kraft ihrer Werke.



Das Künstlerinnengespräch findet auf Englisch statt.

Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Am Sonntag, den 02/07 findet um 14 Uhr der erste öffentliche Rundgang durch die neu eröffnete Ausstellung statt.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen

29/06 – 17/09/23

Monia Ben Hamouda

Kerstin Brätsch

Olga Fröbe-Kapteyn

Hylozoic/Desires

Mountain River Jump!

Sriwhana Spong



