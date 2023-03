Veranstaltungstipps – Ausstellungseröffnung, Künstler*innengespräch und Familienrundgang

Ist Objektivität möglich, oder ist unsere persönliche Perspektive unausweichlich? Diese Frage stellt der Philosoph Thomas Nagel in seinem Text von 1974 "What Is It Like to Be a Bat?". Nagel verwendet Fledermäuse als Metapher, um die Unterschiede zwischen subjektivem Erfahren und objektivem Wissen zu verdeutlichen.



Die gleichnamige Ausstellung What is it Like to be a Bat? [Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?] bringt Werke von vier Künstler*innen(kollektiven) zusammen, die sich damit befassen, wie Realität produziert wird.



Die Ausstellung wird am 16/03 um 19 Uhr eröffnet. Der Besuch der Ausstellung im Rahmen der Eröffnung ist kostenfrei.



Am Freitag, den 17/03 laden wir um 18 Uhr zu einem Künstler*innengespräch zu Kunst, Technologie und Wissenschaft mit Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė, Royce Ng (Zheng Mahler), Giulia Bini (Kuratorin EPFL CDH-AiR Programm ENTER THE HYPER-SCIENTIFIC & ARE YOU FOR REAL Phase II) und Yasmin Afschar ein.



Das Künstler*innengespräch findet auf Englisch statt. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem ifa-Institut für Auslandsbeziehungen, im Rahmen des Projektes ARE YOU FOR REAL statt.



Am Sonntag, den 19/03 findet um 14 Uhr der erste Familienrundgang durch die Ausstellung statt. Hier laden wir Familien herzlich zu einer Entdeckungstour durch Ausstellung ein. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken — macht einfach mit!



Die Kosten sind im Eintritt enthalten, Kinder unter 6 Jahren kostenfrei.