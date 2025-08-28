Veranstaltungstipp – Öffentliche Rundgänge und Publikumspreisverleihung
14 Uhr
Am Sonntag, den 31/08 laden wir um 14 Uhr zum Rundgang durch die Ausstellung ein, bei dem die Künstler*innen Laslo Chenchanna, Nazanin Hafez und Leonard Schlöder anwesend sind und uns einen Einblick in ihre künstlerische Arbeit geben.
So 31/08
16 Uhr
Am Sonntag, den 31/08 überreichen wir um 16 Uhr im Beisein aller beteiligten Künstler*innen und mit großem Dank an die Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG feierlich den Publikumspreis. Im Anschluss sind Sie herzlich eingeladen, mit uns anzustoßen.
Unter Mitwirkung von
Marlène Harles (Kuratorin Kunsthalle Mainz)
Peter Zantopp-Goldmann (Zollhafen Mainz GmbH & Co.KG)
Dr. Martin Henatsch (Rektor Kunsthochschule Mainz)
Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz)
Ein weiterer Öffentlicher Rundgang ohne Anwesenheit der beteiligten Künstler*innen findet am letzten Ausstellungstag statt.
So 07/09
14 Uhr