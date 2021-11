Veranstaltungstipp - Workshop mit Army of Love in der Kunsthalle Mainz

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung Eins Komma Fünf lädt die Army of Love an diesem Freitag, den 12/11 von 17 bis 20 Uhr zu einem Workshop ein.



Army of Love ist eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jedem*r, der*die sich nach sinnlicher Zuwendung sehnt, diese Erfahrung zu ermöglichen. Hierbei geht es aber nicht nur um physische Berührungen am Körper. Der Workshop kann dabei helfen, eine Art der Verbundenheit und Intimität zu entdecken, die es möglich macht, durch Blicke und genaue Beobachtung auch über die Distanz hinweg berührt zu werden.



Bitte bringen Sie eine Unterlage mit und kommen Sie in bequemer Kleidung! Die Kosten für den Workshop sind im Eintritt enthalten.



Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist obligatorisch und kann entweder telefonisch unter 06131-126936 oder per Mail über mail@kunsthalle-mainz.de erfolgen. Restplätze werden kurzfristig vergeben. Neben der 2G+-Regel gilt weiterhin die Maskenpflicht in der gesamten Kunsthalle Mainz. Für die Teilnahme an dem Workshop ist für alle ein tagesaktueller Testnachweis nötig. Vor Ort stehen auch kostenlose Tests bereit.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Eins Komma Fünf

10/10/21–09/01/22



Army of Love

Lucy Beech & Edward Thomasson

Eva Grubinger

Hanne Lippard

Taus Makhacheva

Haroon Mirza

Agnieszka Polska

Anri Sala

Franz Erhard Walther



unterstützt durch / supported by Kultursommer Rheinland-Pfalz







