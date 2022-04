Veranstaltungstipp - We Lived So Well Together: A Walkthrough mit Walid Raad

In der letzten Woche der Einzelausstellungführt Walid Raad öffentliche Rundgänge, sogenannte, in den Räumen der Kunsthalle Mainz durch.In ihnen spricht er über den kreativen Prozess, der seinen Werken vorausgeht und erzählt von historischen und fiktiven Ereignissen, die seine Arbeiten formten. In seiner einzigartigen Manier spinnt Walid Raad sie und die Besucher*innen in ein Netz aus Bezügen, das aus dem Osmanischen Reich über den Ersten Weltkrieg in die Jetztzeit reicht.Terminübersicht Mai 2022:Sa 07/05, 18 UhrSo 08/05, 11 UhrFr 13/05, 18 UhrSa 14/05, 18 UhrSo 15/05, 11 UhrDie Kosten betragen 6,- Euro / 4,- Euro ermäßigt zuzüglich zum Eintritt. Diefinden in englischer Sprache statt.Anmeldungen können entweder telefonisch unter 06131-126936 oder per Mail über mail@kunsthalle-mainz.de erfolgen. Restplätze werden kurzfristig vergeben.Walid Raad11/02ꟷ15/05/22Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbH