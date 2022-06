Veranstaltungstipp: Vortrag - Spektren der Atmosphäre im Anthropozän

Am Mittwoch, den 29. Juni lädt die Kunsthalle Mainz um 19 Uhr zu einem Vortrag mit Prof. Dr. André Butz ein. André Butz ist Professor für Atmosphärenphysik an der Universität Heidelberg und arbeitet an der Vermessung der Treibhausgase Kohlendioxid und Methan in der Erdatmosphäre.



Emissionen der Treibhausgase Kohlendioxid und Methan treiben den aktuellen Klimawandel an. Trotz dieser Bedeutung für die Zukunft unserer Gesellschaften ist die direkte Sichtbarmachung lokaler Emissionen der Gase methodisch schwierig. Im Vortrag werden aktuelle Entwicklungen hin zu bildgebenden Verfahren der Erdbeobachtung vorgestellt, die Möglichkeiten eröffnen, lokale bis regionale Treibhausgasemissionen zu illustrieren und zu quantifizieren. Damit gelingt es diesen Techniken den Bezug lokalen Handelns zum globalen Klimawandel sichtbar zu machen.



Im Rahmen der Vortragsreihe Das Unsichtbare sichtbar machen berichten Kunst- und Wissensschaffende von ihrer Auseinandersetzung mit dem Luftraum.



In Künstler*innengesprächen und Vorträgen steht das Thema Sichtbarkeit und Sichtbarmachen im Vordergrund. Welche Spuren hinterlässt unsere Lebensweise? Was davon ist sichtbar? Unter welchen wissenschaftlichen, soziokulturellen und politischen Bedingungen geschieht Sichtbarmachung? Wem nutzt sie und wer profitiert davon?



