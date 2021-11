Veranstaltungstipp - Shortcuts #13 Kurzfilmabend in der Kunsthalle Mainz

Die Reihe #ShortCuts zeigt experimentelle Kurzfilme. Regelmäßig stellen Filmemacher*innen ihre Arbeiten vor.Passend zur aktuellen Ausstellungthematisieren die ausgewählten Kurzfilme an diesem Mittwoch, den 17/11 um 19 Uhr das Warten und Ausharren, Momente des Alleinseins und der Zusammenkunft.Bernd Oppl,, 2014Josephine Ahnelt,, 2014Leo Calice, Gerhard Treml,, 2017Laura Weissenberg,, 2021Gudrun Krebitz,, 2014et al.Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Für Mainzer Studierende ist der Eintritt kostenlos. Mit freundlicher Unterstützung des AStA JGU Mainz.Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist obligatorisch und kann entweder telefonisch unter 06131-126936 oder per Mail über mail@kunsthalle-mainz.de erfolgen. Restplätze werden kurzfristig vergeben. Neben der 2G+-Regel gilt weiterhin die Maskenpflicht in der gesamten Kunsthalle Mainz.10/10/21–09/01/22Army of LoveLucy Beech & Edward ThomassonEva GrubingerHanne LippardTaus MakhachevaHaroon MirzaAgnieszka PolskaAnri SalaFranz Erhard Waltherunterstützt durch / supported by Kultursommer Rheinland-Pfalz