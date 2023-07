Veranstaltungstipp - Screening von Sriwhana Spongs a hook but no fish

Am Mittwoch, den 26/07 laden wir um 19 Uhr zum Screening von Sriwhana Spongs Videoarbeit a hook but no fish und anschließendem Ausstellungsgespräch mit Marlène Harles (Kuratorische Assistenz Kunsthalle Mainz) ein.



a hook but no fish folgt Spongs Recherchen über die Lingua Ignota, die Sprache, welche die Mystikerin Hildegard von Bingen im zwölften Jahrhundert während ihrer 39 Jahre im Kloster Disibodenberg in Westdeutschland entwickelte.



Die Lingua Ignota (Unbekannte Sprache), die Hildegard durch göttliche Eingebung erhielt, soll im Geheimen verwendet worden sein, um die Solidarität unter ihren Mitschwestern zu stärken. Die Videoarbeit a hook but no fish wurde teilweise am Ort des Klosters gedreht, wo die achtjährige Hildegard von Bingen mit anderen Frauen interniert war. Der Titel bezieht sich auf die Tatsache, dass die Lingua unvollständig war (sie enthielt ein Wort für Haken, aber kein Wort für Fisch), und ihr Zweck bleibt unklar. Niemand weiß, ob außer Hildegard noch jemand diese Sprache gelernt hat oder sprechen konnte.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



