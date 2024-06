Veranstaltungstipp – Mainz - Postkolonial: Rundgang für und durch die Mainzer Neustadt

Seit Mai laden wir wieder zu 1,5-stündigen RundgängeneinAm Do 13/06 um 17 Uhr findet der nächste Rundgang statt, um gemeinsam Orte in der Mainzer Neustadt kritisch auf postkoloniale Spuren hin zu erkunden.Die Rundgänge wollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren.Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.Wir bitten um Anmeldung bis drei Tage vor dem Rundgang unter mail@kunsthalle-mainz.de Ein weiterer Rundgangwird am Do 18/07 um 17 Uhr stattfinden (mit Anmeldung).Eine Kooperation der Kunsthalle Mainz, dem Institut für Ethnologie und Afrikastudien an der Johannes-Gutenberg-Universität und der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS).melanie bonajo – Schule der LiebendenPhilipp Gufler – Dis/Identification08/03/24 – 16/06/24Die Ausstellung melanie bonajo: Schule der Liebenden wird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz und dem Königreich Niederlande.Die Ausstellung und der Katalog Philipp Gufler: Dis/Identification werden gefördert durch den Mondriaan Fonds sowie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AG Mainzer Fernwärme GmbH Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH Landeshauptstadt Mainz