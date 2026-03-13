Veranstaltungstipp – Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher
Die Ausstellung ist die erste Einzelausstellung von Britta Marakatt-Labba im deutschsprachigen Raum. Der Fokus liegt dabei auf ihren Textilwerken, von denen ca. 60 präsentiert werden. Britta Marakatt-Labba (geboren 1951 in Sápmi) beteiligte sich als Aktivistin an wichtigen historischen Ereignissen für die Sámi und setzt sich bis heute für ihre Rechte ein. In den zahlreichen zarten, minutiös in den Untergrund gestickten Motive, übersetzt die Künstlerin ihren Lebensraum, ihre Erfahrungen und Beobachtungen in Bilder.
Mi 18/03 mit Stefanie Böttcher
18–19 Uhr
Kosten: im Eintritt enthalten
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
