Veranstaltungstipp – Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher

Der Kuratorinnenrundgang durch die aktuelle Ausstellung bietet die Möglichkeit, Einblicke in das Ausstellungskonzept und die gezeigten Arbeiten der aktuellen Ausstellung Britta Marakatt-Labba – Stitched Tracks zu bekommen.

Die Ausstellung ist die erste Einzelausstellung von Britta Marakatt-Labba im deutschsprachigen Raum. Der Fokus liegt dabei auf ihren Textilwerken, von denen ca. 60 präsentiert werden. Britta Marakatt-Labba (geboren 1951 in Sápmi) beteiligte sich als Aktivistin an wichtigen historischen Ereignissen für die Sámi und setzt sich bis heute für ihre Rechte ein. In den zahlreichen zarten, minutiös in den Untergrund gestickten Motive, übersetzt die Künstlerin ihren Lebensraum, ihre Erfahrungen und Beobachtungen in Bilder.

Mi 18/03 mit Stefanie Böttcher
18–19 Uhr 

Kosten: im Eintritt enthalten

Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks

30/01/26–26/07/26

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia
Foundation
Schwedische Botschaft

Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz

Die Kunsthalle Mainz wird getragen von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

