Veranstaltungstipp – Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher

Am Mittwoch, den 31/07 findet um 18 Uhr ein Kuratorinnenrundgang mit Direktorin Stefanie Böttcher durch die aktuelle Ausstellung Ari Benjamin Meyers – Always Rehearsing statt. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Ausgebildet als Komponist und Operndirigent arbeitet Ari Benjamin Meyers an der Schnittstelle von Bildender Kunst und Musik. Er verschiebt die Grenzen beider Disziplinen, so werden Ausstellungshäuser und der öffentliche Raum zu Klangorten. Der Probe kommt dabei eine besondere Rolle zu: Sie bildet für Meyers ein Instrument, mit dem Beziehungen sowohl zwischen Menschen als auch zwischen Mensch und Welt erlebt, untersucht und gestaltet werden.

Unter dem Titel Always Rehearsing sind in der Kunsthalle Mainz neue und existierende Werke des US-amerikanischen Künstlers zu sehen, zu singen, zu spielen und zu hören. Was bedeutet „endloses Proben“ und wie wirkt es sich auf uns aus? Dies sind Fragen, die durch die Ausstellung begleiten und an deren Beantwortung die Besucher*innen eingeladen sind aktiv mitzuwirken.



Ari Benjamin Meyers

Always Rehearsing



05/07/24–20/10/24



