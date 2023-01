Veranstaltungstipp — Künstlerinnengespräch

Am Mittwoch, den 18/01 laden wir um 19 Uhr zu einem Künstlerinnengespräch mit Dorthe Goeden, Ivana Matić und Marlène Harles (Kuratorische Assistenz Kunsthalle Mainz) ein. Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Neben dem Landesmuseum bildet die Kunsthalle Mainz einen Austragungsort der Landeskunstschau FLUX4ART in der Landeshauptstadt. Von Oktober 2022 bis März 2023 präsentiert FLUX4ART landesweit und dezentral das Kunstgeschehen von Rheinland-Pfalz.



Am Sonntag, den 29/01 wird um 11:30 im Schlosstheater Neuwied der zweite Ausstellungsabschnitt der Landeskunstschau eröffnet. Dieser ist bis zum 26/03 in der STADTGALERIE Mennonitenkirche und im Roentgen-Museum Neuwied zu sehen.



Hana Miletić

Pieces

21/10 – 05/02/23



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



FLUX4ART

21/10 – 05/02/2023

Jáchym Fleig

Dorthe Goeden

Ivana Matić

Katja von Puttkamer

Judith Röder



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



