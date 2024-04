Am Sonntag, den 28/04 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13-18 Uhr frei. Einfach vorbeischauen und am kostenlosen Programm teilnehmen:



14 Uhr Rundgang auf Deutsch

14.30 Uhr Rundgang auf Ukrainisch

14.45 Uhr Rundgang auf Arabisch

15.30–16.30 Uhr Mitmach-Aktion für Alle



Die Veranstaltungsreihe „Heute FREItag" wird durch die Unterstützung der Rheinhessen Sparkasse ermöglicht.

