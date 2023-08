Veranstaltungstipp - Heute FREItag

Am Sonntag, den 13/08 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–18 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil:



14 Uhr Rundgang in deutscher Sprache

14.30 Uhr Rundgang in ukrainischer Sprache

14.45 Uhr Rundgang in arabischischer Sprache

15.30–16.30 Uhr Mitmach-Aktion für Alle



13–18 Uhr Eintritt frei



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse



Olga Fröbe-Kapteyn – Tiefes Wissen

29/06 – 01/10/23

Monia Ben Hamouda

Kerstin Brätsch

Olga Fröbe-Kapteyn

Hylozoic/Desires

Mountain River Jump!

Sriwhana Spong



Die Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie der Mainzer Volksbank realisiert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH