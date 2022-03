Veranstaltungstipp: Heute FREItag

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung We Lived So Well Together von Walid Raad lädt die Kunsthalle Mainz in Kooperation mit der Rheinhessen Sparkasse am Sonntag, den 03. April zu Heute FREItag ein:



Alle Besucher*innen haben zwischen 14 Uhr und 18 Uhr freien Eintritt in die Ausstellung. Wir bieten kostenlose Kurzrundgänge und Mitmach-Aktionen für Klein und Groß an.



14 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß

15 Uhr Rundgang

16 Uhr Familienrundgang und Mitmach-Aktion für Klein und Groß

17 Uhr Rundgang



Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist obligatorisch.



Walid Raad

We Lived So Well Together

11/02ꟷ15/05/22



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH