Veranstaltungstipp – Filmscreening und Gespräch mit Philipp Gufler

Am 10/04 findet um 19 Uhr ein Filmscreening und Gespräch mit dem Künstler Philipp Gufler statt.



Ausgehend von Philipp Guflers Kurzfilm Gespräch mit Albert Knoll (2023) aus der aktuellen Einzelausstellung Dis/Identification wird ein von Gufler kuratiertes Filmprogramm zu Oral-History-Praktiken gezeigt.



Im Rahmen der ausstellungsbegleitenden Videoscreening-Reihe Fade into You nähert sich die Filmauswahl dem Zeitzeug*innengespräch und dessen Potentialen als Mittel der Geschichtsschreibung an. Wie kann, sowohl auf inhaltlicher wie auch formeller Ebene, ein Raum für Geschichtsschreibung entgegen hegemonialer Narrative ermöglicht werden?



Neben zwei Filmen von Philipp Gufler werden auch zwei Filme von Leonore Mau und Hubert Fichte, mit deren Werk sich Gufler u.a. in den Epoxiarbeiten Für Hubert Fichte (2012) auseinandersetzt, gezeigt und ein Auszug aus Hubert Fichte und Hans Eppendorfers Der Ledermann spricht mit Hubert Fichte vorgelesen.



Im Anschluss an das Programm wird es ein Gespräch mit Philipp Gufler, Jakob Villhauer (Filmwissenschaft JGU) und dem Publikum geben.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



melanie bonajo – Schule der Liebenden



Philipp Gufler – Dis/Identification



08/03/24 – 16/06/24



