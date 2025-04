Veranstaltungstipp – Familienrundgang durch die aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Mainz

Wir laden Familien herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die aktuelle Ausstellung What is the dream that makes you dream? in der Kunsthalle ein. Hier gibt es immer etwas anderes zu erleben. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken – mach einfach mit!



So 13/04

14 Uhr



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.

Kinder unter 6 Jahren kostenfrei



What is the dream that makes you dream?

Marc Bauer

Dineo Seshee Raisibe Bopape

Rivane Neuenschwander

Sunna Nousuniemi

Radical Imaginaries Studio

Tabita Rezaire

Sarah Ancelle Schönfeld



07/03—15/06/25



Die Ausstellung wird gefördert von:



Kultursommer Rheinland-Pfalz

Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung

Erna und Curt Burgauer Stiftung

Pro Helvetia

Volksbank Darmstadt Mainz



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

