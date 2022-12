Veranstaltungstipp - Ausstellungsrundgang Kurzfilmabend fällt aus

Herzliche Einladung zu einem kostenlosen Ausstellungsrundgang am Mittwoch, den 14/12 um 17:30 Uhr. Marlène Harles (Kuratorische Assistenz Kunsthalle Mainz) führt durch die aktuelle Einzelausstellungvon Hana Miletić. Erinnerung, zwischenmenschliche Beziehungen und das Arbeiten mit den Händen stehen im Zentrum des Werkes der in Zagreb geborenen Künstlerin.Der zuvor angekündigte Kurzfilmabend "Shortcuts" fällt krankheitsbedingt aus.Bildnachweis:2018-2022, Handgewebter Stoff (rotes Bio-Cottolin und weißes Bio-Cottolin), 217 x 80 x 5 cm, Courtesy of Hana Miletić, 2022, Handgewebter und gehäkelter Stoff (kupferfarbene tierleidfreie Seide, purpurrote Bio-Baumwolle, Bio-Leinen und weiße Bio-Baumwolle), 179 x 102 x 0,5 cm, Courtesy of Hana Miletić, 2022, Handgewebter Stoff (rotes Bio-Cottolin und weißes Bio-Cottolin), 13 x 44 x 3,5 cm, Courtesy of Hana Miletić and The Approach, London, 2022, Handgewebter Stoff (apfelgrüne Bio-Baumwolle, schwarze Rohwolle, gebleichte schwarze Rohwolle, gebrannt-orangefarbenes Rohleinen, dunkel-aprikosenfarbener Baumwollkord, goldener Metallfaden, orangefarbene Milchproteinfaser, hellgraues Papiergarn und silberner Metallfaden), 58 × 30 × 1 cm (11,5 × 17 × 1 cm + 5 × 11 × 1 cm + 12 × 29,5 × 1 cm + 4 × 10 × 1 cm), Courtesy of Hana Miletić and The Approach, London, 2018-2022, Handgewebter Stoff (aschgraues veganes Leder, schwarzes Bio-Leinen, schwarze tierleidfreie Seide, dunkelblaues Bio-Cottolin, hellgraues Garn aus Eukalyptusfaser, hellgelbe Bio-Baumwolle, hellgelbe Rohseide, silbergraue merzerisierte Baumwolle, silberner Metallfaden und silberne tierleidfreie Seide), 246,5 × 258 × 2 cm (42 × 50 × 1 cm + 200 × 258 × 2 cm), Courtesy of Hana Miletić and LambdaLambdaLambda, Prishtina/Brussels and The Approach, London, Foto: Norbert MiguletzHana Miletić21/10 – 05/02/23Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.FLUX4ART21/10 – 05/02/2023Jáchym FleigDorthe GoedenIvana MatićKatja von PuttkamerJudith RöderDie Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt MainzDi, Do–Fr 10–18 UhrMi 10–21 UhrSa, So und an Feiertagen11–18 Uhr