Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037437

Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz, Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de
Ansprechpartner:in Kunsthalle Mainz +49 6131 126936
Logo der Firma Kunsthalle Mainz

Veranstaltungsübersicht Oktober Kunsthalle Mainz

(lifePR) (Mainz, )
.
Freistunden

An diesen Sonntagen ist der Eintritt in die Kunsthalle Mainz von 13–17 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil.

So 05/10
14 Uhr  Familienrundgang
15 Uhr  Mitmach-Aktion für Klein und Groß

Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse

Rundgang für Lehrer*innen und Pädagog*innen

Zu einem Rundgang durch die Ausstellung Sprich, alte Haube, wo fehlt's? laden wir herzlich ein, um Lehrer*innen und Pädagog*innen im Anschluss einen kurzen Einblick in das für Schulklassen, Kita- und Hortgruppen buchbare Programm zu geben.

Mi 01/10
16–17 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de

Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher (Direktorin Kunsthalle Mainz)

Am Mittwoch, den 08/10 um 18 Uhr bietet der Kuratorinnenrundgang mit Stefanie Böttcher die Möglichkeit, Einblicke in das Ausstellungskonzept und die gezeigten Arbeiten von All diese Dinge. Überall. Die ganze Zeit. zu bekommen.

Mi 08/10
18 Uhr  

Die Kosten sind im Eintritt enthalten.

Öffentliche Rundgänge

Die öffentlichen Rundgänge durch die Ausstellung finden an folgenden Terminen statt:

So 12/10
So 26/10
14 Uhr

Die Kosten sind im Eintritt enthalten.

Familienrundgang

Wir laden Familien herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die Kunsthalle ein. Gemeinsam wollen wir Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken.

So 19/10
14 Uhr

Die Kosten sind im Eintritt enthalten, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Geführter Spaziergang durch den Weisenauer Steinbruch

Mit Ulrike Mauel (BUND) mit Gespräch und kleinen Wahrnehmungsübungen

So 26/10
14.30 Uhr

Der Spaziergang richtet sich inhaltlich an Erwachsene, Kinder können gerne mitlaufen. Die Strecke ist nicht barrierefrei (steiler Anstieg).

Rüsten Sie sich mit wetterfester Kleidung und entsprechendem Schuhen aus. Der Rundgang findet auch bei schlechtem Wetter/Regen statt.

Die Teilnahme am Rundgang ist kostenfrei.

Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de

Fortbildung für Lehrer*innen

im Rahmen des Landesprogramms „Generation K – Kultur trifft Schule“

Di 28/10
10-16.30 Uhr

Mehr Informationen finden sie auf unserer Website.

Diese Veranstaltung wird durch das Bildungsministerium Rheinland Pfalz gefördert.

Bildnachweis: Ausstellungsansicht Kunsthalle Mainz: Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?: Benera + Estefán, Debrisphere. Landscape as an extension of the military imagination, 2017 fortlaufend, Mixed-Media-Installation: Arbeiten auf Papier (Zeichnungen, Bleistift auf Papier, jeweils 77 × 56 cm; Modelle (Korallensand, Vulkanasche Asche, Harz, Pigmente), Größen variabel, Mit freundlicher Genehmigung der Künstler*innen, Foto: Norbert Miguletz

Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?
Benera + Estefán
Sarah Burger
Binta Diaw
Richard Mosse
Reto Pulfer
Julian Rosefeldt
New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse)

25/09/25–11/01/26

Die Ausstellung wird gefördert von:
Ministerium für Frauen, Familien, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz
Pro Helvetia
Karrié Bauunternehmung

Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.