Veranstaltungsübersicht Juni 2026 Kunsthalle Mainz
Öffentliche Rundgänge
Die öffentlichen Rundgänge durch die aktuelle Ausstellung Britta Marakatt-Labba – Stitched Tracks finden an den folgenden Sonntagen um 14 Uhr statt:
So 07/06
So 21/06
So 28/06
14–15 Uhr
Kosten: im Eintritt enthalten
Sámi-Sounds mit Dr. Hauke Dorsch
Am Mittwoch, den 10/06 um 17 Uhr laden wir zu Sámi Sounds mit Dr. Hauke Dorsch ein. Die Listening Session nimmt die aktuelle Ausstellung Britta Marakatt-Labba – Stitched Tracks zum Anlass, um aktuelle Musik aus Sápmi, den vom Sámi bewohnten Regionen Nordeuropas, zu präsentieren. Nach dem Joik-Workshop und der Listening Session mit Kari Heimen im Februar setzt Sámi Sounds den Fokus auf Musikvideos zeitgenössischer Künstler*innen aus Sápmi. Gemeinsam hören, sehen und sprechen wir über die Werke u.a. von Mari Boine, Wimme, Ulla Pirttijärvi, Solju, Hildá Länsman, Vildá, Sofia Jannok, Kajsa Balto, Elin Kåven.
Dr. Hauke Dorsch, Leiter des Archivs für die Musik Afrikas an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, schätzt auch Musiken außerhalb des afrikanischen Kontinents. Reisen nach Norwegen und Schweden weckten seine Begeisterung für die Musik der Sámi.
Mi 10/06
17 Uhr
Kosten: im Eintritt enthalten
Offener Stick-Strick-Häkel-Kreis
Wir wollen uns beim offenen Stick-Strick und Häkelkreis-Treffen zusammensetzen, um gemeinsam verschiedene Handarbeitstechniken zu Erlernen, Wissen auszutauschen und voneinander zu lernen.
Do 11/06
Do 25/06 und weitere Termine bis Ende Juli
16.30–18.30 Uhr
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Kosten: nach einmaligem Bezahlen des Eintritts in die Kunsthalle Mainz ist jede weitere Teilnahme kostenlos
Zwischen Stich und Linie – Achtsames Zeichnen in der Ausstellung mit Anne Nilges
Auf einem großen Blatt Papier entstehen spontan Linien, Punkte und Formen, die deinen Atem, deine Aufmerksamkeit und deine Stimmung sichtbar machen. Du wählst Stifte nach Lust und Laune, kombinierst Farben und Größen, lässt deine Hand frei über das Papier fließen – und am Ende kannst du als kleine Erinnerung einen Ausschnitt deines Blattes mit nach Hause nehmen.
Die Meditation lässt dich achtsam wahrnehmen, fördert deine innere Ruhe und eröffnet dir spielerisch neue kreative Impulse. Egal, ob du künstlerische Vorerfahrung hast oder nicht.
Sa 13/06
11–12.30 Uhr
Kosten: 25 Euro pro Person
Anmeldung unter https://nilges.info/zeichen-meditation/
Freistunden
An mehreren Sonntagen über die Ausstellungslaufzeit hinweg ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Wir laden herzlich ein, vorbeizukommen, die Ausstellung zu erleben und an unserem vielseitigen kostenlosen Programm teilzunehmen.
So 14/06
14–15 Uhr Familienrundgang mit Bewegungsimpulsen
13–17 Uhr Eintritt frei
Freistunden wird ermöglicht durch die Rheinhessen Sprakasse
Erzähl mir was! Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Begleitpersonen
Wir laden zu einem kostenlosen Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Begleitpersonen ein. Im Sinne der teilhabe-orientierten Vermittlung stehen die Geschichten und Assoziationen der Besucher*innen im Mittelpunkt.
Das sinnliche Erleben und die Freude an Kunst geht nicht verloren, auch wenn es Menschen zunehmend schwerer fällt, sich zu erinnern oder zu orientieren. Wir möchten Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen oder Begleitpersonen einladen, einen schönen Moment in der Ausstellung zu erleben. Wir sprechen in einer einfachen Sprache, wir nehmen uns Zeit für alle Gedanken, Fragen und Erinnerungen. Wir nehmen barrierefreie Wege.
Mi 17/06
16–17 Uhr Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Begleitpersonen
Kosten: kostenfrei
Anmeldung: weber@kunsthalle-mainz.de oder T +49 (0) 6131 126938
Mit freundlicher Unterstützung des Rotary Club Mainz-Aurea Moguntia
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft
Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia