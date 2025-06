Veranstaltungsübersicht Juli 2025 Kunsthalle Mainz

mit den Künstlerinnen Lejla Jakupovic und Charlotte KlingerSo 06/0714 UhrDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Nachdem sich die Tore der Kunsthalle Mainz geschlossen haben, schleichen wir uns im Licht eurer Taschenlampen durch die dunklen Ausstellungsräume. Auf der Suche nach den unterschiedlichen Traumbildern der Künstler*innen erkunden wir die Ausstellung und werden selbst kreativ. Eltern begleiten ihre Kinder.Fr 11/0717 UhrKosten: 8 Euro / Erwachsene2 Euro / KindMit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Zum Rundgangs-Wochenende an der Kunsthochschule Mainz vom 11/07–13/07, findet in der Kunsthalle Mainz ein Ausstellungsgespräch mit den Künstler*innen der Ausstellungstatt.Sa 12/0714 UhrAm Sonntag, den 13/07 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil.So 13/0714 Uhr kostenloser Familien-Rundgang15 Uhr Mitmach-Aktion für Klein und GroßErmöglicht durch die Rheinhessen-SparkasseMi 16/0718 UhrDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Sa 19/0710–13 Uhr12–115 JahreKosten: 20 Euro /15 Euro (erm.)Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Wir laden Familien herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die Kunsthalle ein. Hier gibt es immer etwas anderes zu erleben. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken – einfach mitmachen!So 20/0714 UhrDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Kinder unter 6 Jahren kostenfreimit den Künstler*innen Julien Hübsch, Ji Heaun Kweon und Kübra UralSo 27/0714 UhrDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Laslo Chenchanna, Helena Hafemann,Nazanin Hafez, Julien Hübsch,Lejla Jakupović, Charlotte Klinger,Ji Heaun Kweon, Saskia Neumann, Katrin Nicklas, Levin Oehler,Leonard Schlöder, Liza Stipic,Kübra Ural04/07–07/09/25Die Ausstellung ist eine Kooperationmit der Kunsthochschule Mainz.Der Publikumspreis wird gestiftet von Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG.Die Kunsthalle Mainz wird unterstütztdurch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft GmbHLandeshauptstadt Mainz