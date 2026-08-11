Veranstaltungsübersicht August & September





Öffentliche RundgängeDie öffentlichen Rundgänge durch die aktuelle Gruppenausstellung Freund*innenschaft finden an den folgenden Sonntagen um 14 Uhr statt:So 23/08So 30/08So 06/09So 13/09So 27/09Kosten: im Eintritt enthalten



Kunsthalle Mainz auf dem Mainzer Weinmarkt,Mitmach-Angebot: Freund*innenschaft knüpfenSo 30/08

So 06/0913–16 Uhr



Auf der Suche nach Freund*innenschaft, KeramikkursDieser Workshop lädt dazu ein, Freundschaft künstlerisch zu befragen: als Gefühl, als Struktur, als Spur. Zeichnung dient als erster Zugang, Keramik als zweite, körperlichere Übersetzung. Die aktuelle Ausstellung wird aktiv einbezogen und als Inspirationspool genutzt. Nähe, Distanz, Zeit und Zeitlosigkeit von Freundschaften werden erkundet und materialisiert. Zwischen Beobachtung und freier Interpretation entstehen individuelle Arbeiten über Freundschaft, Freund*innen und Verbindungen.Fr 04/09, 18/0916–17.30 UhrKosten: 50 Euro / 2 Termine inkl. MaterialAnmeldung: mail@kunsthalle-mainz.de



Girls Walk Club Mainz e.V. x KunsthalleMainz/ Treffpunkt am Fischtorplatz

Der Girls Walk Club e.V. trifft sich zu einem gemeinsamen Walk vom Fischtorplatz zur Kunsthalle Mainz. In der Kunsthalle Mainz führt die Kuratorin Marlène Harles durch die aktuelle Gruppenausstellung Freund*innenschaft.



So 06/09

15 Uhr



Treffpunkt: Fischtorplatz

Kosten: im ermäßigten Eintritt enthalten







Fest der Freund*innenschaft in und vor der Kunsthalle MainzMit einem großen Fest in und um die Kunsthalle Mainz feiern wir die Verbindungen, die wir in den 18 Jahren seit Gründung der Kunsthalle in die Stadtgesellschaft geknüpft haben. Es ist eine offene Einladung, bereits bestehende Beziehungen zu feiern, neue Verbindungen entstehen zu lassen und Gemeinschaft als offenen, lebendigen Prozess zu erleben. Feiern Sie mit uns!

Sa 12/0916 UhrProgramm folgt.



Kunsthalle Mainz auf dem Weltkindertagsfest auf dem GoetheplatzFr 18/0915–18 Uhr



Öffentliche FamilienrundgängeWir laden Familien herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die Kunsthalle ein. Hier gibt es immer etwas anderes zu erleben. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken – einfach mitmachen!So 20/0914–15 UhrKosten: im Eintritt enthalten



Kuratorinnenrundgang mit Marlène HarlesDer Kuratorinnenrundgang durch die aktuelle Ausstellung bietet die Möglichkeit, Einblicke in das Ausstellungskonzept und die gezeigten Arbeiten der aktuellen Ausstellung zu bekommen.Mi 23/0918 Uhr

Kosten: im Eintritt enthalten.



FreistundenAn mehreren Sonntagen über die Ausstellungslaufzeit hinweg ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuelle Ausstellung und nehmen Sie an unserem vielseitigen kostenlosen Programm teil.So 27/0914–15 Uhr öffentlicher Rundgang15–16 Uhr Rundgang in Ukrainisch

13–17 Uhr Eintritt frei



Lola GonzàlezJuliette GreenAsta GrötingEva KoťátkováHanne LippardTuomo ManninenRoxane MbangaNepal Picture LibraryRaphaela Simon

Freund:innenschaft

21/08/26–10/01/27



Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:Ministerium für Kommunen, Wohnen, Bauen und Kultur



Die Kunsthalle Mainz wird getragenvon der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.



Die Kunsthalle Mainz wirdunterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer VerkehrsgesellschaftLandeshauptstadt Mainz



Freistunden wird ermöglicht durch:Rheinhessen Sparkasse



Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:Rotary Mainz-Aurea Moguntia



Silent Lab wird ermöglicht durch:

KMW Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

(lifePR) (