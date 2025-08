Veranstaltungsübersicht August 2025 Kunsthalle Mainz

Die öffentlichen Rundgänge durch die Ausstellung finden sonntags an folgenden Terminen um 14 Uhr statt:So 03/08 mit Levin Oehler und Liza StipicSo 10/08 mit Helena Hafemann, Saskia Neumann und Katrin NicklasSo 31/08 mit Laslo Chenchanna, Nazanin Hafez und Leonard SchlöderDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Wir laden Familien herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die Kunsthalle ein. Hier gibt es immer etwas anderes zu erleben. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken – einfach mitmachen!So 17/0814 UhrDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt kostenfrei.Am Sonntag, den 24/08 ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Wir laden herzlich dazu ein, vorbeizukommen, einen Blick in die aktuelle Ausstellung zu werfen und an unserem kostenlosen Programm teilzunehmen.So 24/0814 Uhr Rundgang in Einfacher Sprache mit Gebärdensprachen-Dolmetscher*inIm Anschluss: Mitmach-Aktion für Alle inklusiv!15 Uhr Rundgang in ukrainischer SpracheErmöglicht durch die Rheinhessen-SparkasseWir laden zu einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung ein. Im Sinne der teilhabeorientierten Vermittlung stehen die Geschichten und Assoziationen der Besuchenden im Mittelpunkt.Sa 27/0816–17 UhrDie Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.Mit Anmeldung unter weber @kunsthalle-mainz.de oder 06131 / 126938Mi 27/0818 UhrDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Als erstes Langfilmfestival in Rheinland-Pfalz präsentiertalljährlich aktuelle, deutschsprachige Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einer vielseitigen Auswahl an Filmen stimmt FILMZ in der Kunsthalle Mainz auf das nächste Festival ein.Mi 27/0819 UhrDie Kosten sind im EIntritt enthalten.Nachdem sich die Tore der Kunsthalle Mainz geschlossen haben, schleichen wir uns im Licht eurer Taschenlampen durch die dunklen Ausstellungsräume. Auf der Suche nach den unterschiedlichen Traumbildern der Künstler*innen erkunden wir die Ausstellung und werden selbst kreativ. Eltern begleiten ihre Kinder.Fr 29/0817 UhrKosten: 8 Euro / Erwachsene2 Euro / KindMit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Der Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG ist der Publikumspreis zu verdanken. Alle Besucher*innen sind herzlich eingeladen, bis zum 31/08 ihre*n persönliche*n Favorit*in der Ausstellung zu benennen. Die Träger*innen des Publikumspreises werden in Anwesenheit aller Künstler*innen feierlich verkündet.So 31/0816 UhrDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Mit freundlicher Unterstützung der Zollhafen AGLaslo Chenchanna, Helena Hafemann,Nazanin Hafez, Julien Hübsch,Lejla Jakupović, Charlotte Klinger,Ji Heaun Kweon, Saskia Neumann, Katrin Nicklas, Levin Oehler,Leonard Schlöder, Liza Stipic,Kübra Ural04/07–07/09/25Die Ausstellung ist eine Kooperationmit der Kunsthochschule Mainz.Der Publikumspreis wird gestiftet von Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG.Die Kunsthalle Mainz wird unterstütztdurch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft GmbHLandeshauptstadt Mainz