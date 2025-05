Veranstaltungen im Mai in der Kunsthalle Mainz

mit Sabine Rusterholz Petko (Gastkuratorin)So 11/0514 UhrKosten: im Eintritt enthaltenMit Edson Krenak Naknanuk (Cultural Survival Brazil und Universität Wien)Mi 14/0518 Uhr, auf englischKosten: im Eintritt enthaltenFeministischer RundgangMit Fiona Ambrosi, Anna-Lena Knoll, Björn Krey (Soziologie des Träumens DFG Forschungsprojekt am Institut für Soziologie, JGU) und Marlène Harles (Kunsthalle Mainz)Mi 21/0518 UhrKosten: im Eintritt enthaltenAb 5 JahreNachdem sich die Tore der Kunsthalle Mainz geschlossen haben, schleichen wir uns im Licht eurer Taschenlampen durch die dunklen Ausstellungsräume. Auf der Suche nach den unterschiedlichen Traumbildern der Künstler*innen erkunden wir die Ausstellung und werden selbst kreativ. Eltern begleiten ihre Kinder.Fr 30/0517–18 UhrKosten: 8 Euro / Erwachsene2 Euro / KindMit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de An diesem Sonntag ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Kommen Sie vorbei, werfen Sie einen Blick in die aktuellen Ausstellung und nehmen Sie an unserem kostenlosen Programm teil.So 25/0514 Uhr Rundgang in Einfacher Sprache mit Gebärdensprachen-Dolmetscher*inIm Anschluss: Mitmach-Aktion für Alle13–17 Uhr Eintritt freiErmöglicht durch die Rheinhessen SparkasseMit apl. Prof. Dr. Michael Schredl (Wissenschaftliche Leitung Schlaflabor Mannheim)Mi 28/0518 UhrKosten: im Eintritt enthalten