Veranstaltungen im Juli 2025

.

Freistunden in der Kunsthalle Mainz



Am Sonntag, den 13/07 ist der Eintritt in die aktuelle Ausstellung der Kunsthale Mainz von 13–17 Uhr frei. Außerdem gibt es ein kostenloses Programm, zu dem wir Sie und euch herzlich einladen.



So 13/07



14 Uhr Familienrundgang

15 Uhr Mitmach-Aktion für Klein und Groß



13–17 Uhr Eintritt frei



Ermöglicht durch die Rheinhessen Sparkasse



Kuratorinnenrundgang mit Marlène Harles



Am Mi, den 16/07 um 18 Uhr bietet der Kuratorinnenrundgang Marlène Harles durch die aktuelle Ausstellung »All diese Dinge. Überall. Die ganze Zeit.« die Möglichkeit, Einblicke in das Ausstellungskonzept und die gezeigten Arbeiten zu bekommen.



Mi 16/07

18 Uhr



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Ein weiterer Kuratorinnenrundgang findet am Mi, den 27/08 um 18 Uhr statt.



All diese Dinge. Überall.

Die ganze Zeit.

Laslo Chenchanna, Helena Hafemann,

Nazanin Hafez, Julien Hübsch,

Lejla Jakupović, Charlotte Klinger,

Ji Heaun Kweon, Saskia Neumann, Katrin Nicklas, Levin Oehler,

Leonard Schlöder, Liza Stipic,

Kübra Ural



04/07–07/09/25



Die Ausstellung ist eine Kooperation

mit der Kunsthochschule Mainz.



Der Publikumspreis wird gestiftet von Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt

durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft GmbH

Landeshauptstadt Mainz

(lifePR) (