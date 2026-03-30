Veranstaltungübersicht April 2026
Offener Stick-Strick-Häkel-Kreis
Wir wollen uns beim offenen Stick-Strick und Häkelkreis-Treffen zusammensetzen, um gemeinsam verschiedene Handarbeitstechniken zu Erlernen, Wissen auszutauschen und voneinander zu lernen.
Do 02/04
Do 16/04
Do 30/04 und weitere Termine bis Ende Juli
16.30–18.30 Uhr
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Kosten: nach einmaligem Bezahlen des Eintritts in die Kunsthalle Mainz ist jede weitere Teilnahme kostenlos
Öffentliche Rundgänge
Die öffentlichen Rundgänge durch die aktuelle Ausstellung Britta Marakatt-Labba – Stitched Tracks finden an den folgenden Sonntagen um 14 Uhr statt:
So 12/04
So 26/04
14–15 Uhr
Kosten: im Eintritt enthalten
Freistunden
An mehreren Sonntagen über die Ausstellungslaufzeit hinweg ist der Eintritt in die Kunsthalle von 13–17 Uhr frei. Wir laden herzlich ein, vorbeizukommen, die Ausstellung zu erleben und an unserem vielseitigen kostenlosen Programm teilzunehmen.
So 19/04
14–15 Uhr Familienrundgang mit Bewegungsimpulsen
13–17 Uhr Eintritt frei
Freistunden wird ermöglicht durch die Rheinhessen Sprakasse
Zwischen Stich und Linie – Achtsames Zeichnen in der Ausstellung mit Anne Nilges
Auf einem großen Blatt Papier entstehen spontan Linien, Punkte und Formen, die deinen Atem, deine Aufmerksamkeit und deine Stimmung sichtbar machen. Du wählst Stifte nach Lust und Laune, kombinierst Farben und Größen, lässt deine Hand frei über das Papier fließen – und am Ende kannst du als kleine Erinnerung einen Ausschnitt deines Blattes mit nach Hause nehmen.
Die Meditation lässt dich achtsam wahrnehmen, fördert deine innere Ruhe und eröffnet dir spielerisch neue kreative Impulse. Egal, ob du künstlerische Vorerfahrung hast oder nicht.
Mi 22/04
15.30–17.00 Uhr
Kosten: 25 Euro pro Person
Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de
Fade into You – Videoscreening
Die Reihe Fade into You zeigt Einkanal-Videowerke, die die Temen der aktuell laufenden Ausstellung der Kunsthalle Mainz vertiefen. Dabei werden sowohl etablierte als auch neue Positionen der Videokunst präsentiert. Die Reihe, deren Titel sich aus dem filmischen Begriff ableitet, läuft seit 2012. Regelmäßig werden externe Kurator*innen, Expert*innen und Künstler*innen eingeladen, die Videoscreenings zu kuratieren und über ihre Auswahl zu sprechen.
Mi 22/04
18 Uhr
Fade into You wird kuratiert von Sunná Nousuniemi
Kosten: im Eintritt enthalten
Reflexionen – Feministischer Rundgang
mit Prof. Dr. Frederike Felcht (Skandinavistik, Goethe-Universität Frankfurt) und Marlène Harles
Mi 29/04
18–19 Uhr
Kosten: im Eintritt enthalten
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft
Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia