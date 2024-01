Transmission Through Transformation – dreitägiges Programm mit Künstler*innen-rundgängen, Ausstellungsgesprächen, Panels & einer Performance

Vom 25. bis 27. Januar 2024 laden die Kunsthalle Mainz und ihre Kooperationspartner*innen zum Abschlussprogramm anlässlich der Ausstellungein. Es finden öffentliche Vorträge, Künstler*innenrundgänge, Paneldiskussionen und eine Performance statt.Mit Transmission durch Transformation als Leitgedanken liegt der Fokus dabei auf Praxen der Veränderung, die sowohl unterbrochene Wissensformen reaktivieren als auch kulturelle Arbeit als ständige Prozesse der Neuinterpretation begreifen.Donnerstag, 25/0119 UhrUnextractable? Sammy Baloji im Gespräch mit Bénédicte Savoy, moderiert von Lotte Arndt (in Englisch)in der Aula der Städelschule, (Dürerstraße 10), Frankfurt am Main Nach einführenden Präsentationen der beiden Referent*innen wird die Diskussion erörtern, welche Rolle transnationale Kulturarbeit beim „Richten von Unrecht" (Gayatri Spivak) spielen kann. Welche Möglichkeiten, aber auch Fallstricke entstehen bei Versuchen, mittels Bildern und Objekten an unterbrochene Wissensketten anzuknüpfen?Freitag, 26/0115.30 UhrMainz – Postkolonial: Rundgang für und durch die Mainzer Neustadt (in Englisch und Französisch)Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis drei Tage vor dem Rundgang unter mail@kunsthalle-mainz.de 19 UhrLotte Arndt und Sybil Coovi Handemagnon im Gespräch (auf Französisch mit Übersetzung ins Deutsche)im Institut français (Schillerstraße 11), Mainz Lotte Arndt, Ko-Kuratorin der Ausstellungstellt das internationale Projekt(TU Berlin) vor, in dem sie seit 2022 überforscht. Danach spricht sie mit der multi-disziplinären Künstlerin Sybil Coovi Handemagnon über ihre photographische und filmische Arbeit, und ihrer Zusammenarbeit in dem Projekt. In dem Gespräch geht es um toxische Konservierung, koloniale Sammlungen und künstlerische Praxen in diesen Kontexten.Im Anschluss laden wir zu einem Glas ein.Samstag, 27/01Transmission Through Transformation – Ausstellungsgespräche, Panels, Performance & Programm für Kinder11 UhrAusstellungsgespräche mit der Ko-Kuratorin Lotte Arndt und den Künstler*innen Sammy Baloji, Nilla Banguna und Julia Tröscherin Halle 1 der KHM (auf Englisch und Französisch)12 UhrAusstellungsgespräche mit der Ko-Kuratorin Yasmin Afschar und den Künstler*innen Sammy Baloji, Sybil Coovi Handemagnon, Hadassa Ngamba und Georges Sengain Halle 2 & 3 der KHM (auf Englisch)Ausstellungsgespräche mit der Ko-Kuratorin Marlène Harles und den Künstler*innen Franck Moka, Fundi Mwamba Gustave & Antje Van Wichelen und Isaac Sahani Datoin den Turmebenen der KHM (auf Englisch und Französisch)11–13 Uhr Programm für Kinder im Werkraum der Kunsthalle Mainz13–14 Uhr Mittagspause14–15:30 UhrBegrüßung: Yasmin AfscharPanel – Produzieren und Sammeln von Zeitgenössischer Kunst in DR Kongo und darüber hinausBegrüßung: Yasmin AfscharGeorges Senga (Picha), Sybil Coovi Handemagnon (Black(s) to the Future), Jean-Sylvain Tshilumba Mukendi (Picha), Michaela Oberhofer (Museum Rietberg), Katharina Fink (Artist Residency Schloss Balmoral)Moderation: Marlène HarlesDie erste Diskussionsrunde beschäftigt sich mit der Bedeutung von unabhängigen Strukturen für die Kunstproduktion sowie Sammlungspraktiken in der zeitgenössischen Kunst in der DR Kongo und darüber hinaus.16–17:30 UhrPerformanceist ein kollektives künstlerisches Forschungsprojekt, bestehend aus Esther Mugambi, Emmanuelle Nsunda, Nizar Saleh, Emily Hardick, Anne Wetsi Mpoma, und Sarah van Lamsweerde, das einen kritischen Blick auf die Changwe Yetu Darbietung von 1958 wirft.Diskussion im Anschluss. Moderation: Anne Brandstetter18–19 UhrPanel - Extraktivismus und MiningIsaac Sahani Dato, Hadassa Ngamba, Timothy Makori (University of Maastricht), Livia Cahn (Rachel Carson Center Munich)Moderation: Lotte ArndtDas zweite interdisziplinäre Panel bringt Kunstschaffende und Forschende zusammen, die sich mit den extraktiven Strukturen und Folgen des Bergbaus in der Demokratischen Republik Kongo sowie ihrer Musealisierung und Darstellung in der zeitgenössischen Kunst beschäftigen.19:30 UhrAusklang mit DrinksÄnderungen vorbehalten.Kooperationspartner*innen:Atelier Picha, Lubumbashi, Framer Framed, Amsterdam, Reconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin) sowie Institut für Ethnologie und Afrikastudien JGU Mainz, Kunsthochschule Mainz, Hochschule für Bildende Künste–Städelschule, Frankfurt, Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main und weitere.Förder*innen:Die Veranstaltung wird unterstützt von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, dem Institut für Auslandsbeziehungen e.V. 27/10/23 – 11/02/24Sammy BalojiNilla BangunaJackson Bukasa & Dan Kayeye & Justice KasongoSybil Coovi HandemagnonFundi Mwamba Gustave & Antje Van WichelenFranck MokaHadassa NgambaIsaac Sahani DatoGeorges SengaJulia TröscherPartner*innenPicha, LubumbashiFramer Framed, AmsterdamReconnecting "Objects" (Technische Universität Berlin, gefördert durch die Volkswagen Stiftung)