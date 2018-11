Talks on Immersion - neue Vortragsreihe

09.11.18

In Kooperation mit der Hochschule Mainz hat die Kunsthalle das Vortragsformatins Leben gerufen. Eingeladenen Experten*innen geben in Impulsvorträgen Einblicke in ihre Forschungsfelder, die um den Begriff der "Immersion" kreisen. Zwischen den Vorträgen der eingeladenen Gäste Dr. Stephan Streuber, Dr. Tobias Holischka und Bazon Brock gibt es Raum für Fragen und Diskussionen.Begrüßung: Prof. Dr. Gerhard Muth, Präsident der Hochschule MainzModeration: Stefanie Böttcher (Leitung Kunsthalle Mainz) und Prof. Anja Stöffler (Hochschule Mainz, Institut für Mediengestaltung)Sa 17/1116 UhrKosten:Im Eintritt enthaltenMehr Infos zu den Vortragenden und dem Programm finden Sie hier