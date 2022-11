Spaziergang durch den Zollhafen

Veranstaltungstipps der Kunsthalle Mainz

Am Mittwoch, den 09/11 laden wir von 17-18:30 Uhr zu einem Spaziergang durch den Zollhafen mit Philipp Meier vom Verein Geographie für Alle e.V. ein. Wie auch in der Ausstellung Pieces liegt hier ein Fokus auf dem Zollhafenareal als größtes innerstädtisches Entwicklungsprojekt in Mainz.



Die fortlaufende Transformation des Zollhafens wird nicht nur aufgrund der kontinuierlich wachsenden Gebäudezahl, sondern ebenso anhand von Markierungen und Reparaturen sichtbar. Oft bleibt unklar, ob diese Elemente noch eine Funktion erfüllen oder nur vergessene Überbleibsel erledigter Arbeit sind.



Hana Miletić spürt diese Trivialitäten zunächst mit ihrer Kamera auf, hält sie bildlich fest und überträgt sie dann in eine textile und damit tastbare Form. Ihre Installationen verleihen ihren Beobachtungen dauerhafte Strukturen und verweben sie mit der Materialgeschichte von Orten und deren Nutzer*innen.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten.



Hana Miletić

Pieces

21/10 – 05/02/23



Die Ausstellung wird durch Kultursommer Rheinland-Pfalz und KIOSK Vlaanderen gefördert.



FLUX4ART

21/10 – 05/02/2023

Jáchym Fleig

Dorthe Goeden

Ivana Matić

Katja von Puttkamer

Judith Röder



Die Ausstellung wird vom BBK Rheinland-Pfalz getragen und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und die Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz gefördert.



