Sommerprogramm der Kinder- und Jugendkunstschule

Offene Werkstatt inklusiv!*6–12 JahreJeden Donnerstag lädt die Offene Werkstatt mit unterschiedlichen Materialien zum Bauen, Malen und Zeichnen zum Mitmachen ein. An Feiertagen und in den Ferien bleibt die Offene Werkstatt geschlossen.Wöchentlich, donnerstags16.30-18 UhrDie Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum vorhergehenden Montag unter mail@kunsthalle-mainz.de Raum für kreative Experimente inklusiv!*4–6 JahreAuch Kindergartenkinder brauchen Freiraum zum kreativen Experimentieren. Um diesen zu ermöglichen, passen wir alle vierzehn Tage den Werkraum ganz den Bedürfnissen von jüngeren Kindern an. Verschiedene Materialien zum künstlerischen Arbeiten werden hier vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.Fr 30/06, 07/07, 14/07, 08/09, 29/0916–17.30 UhrKosten:9 Euro pro TerminVerbindliche Anmeldung bis zum vorhergehenden Montag unter mail@kunsthalle-mainz.de Record – Workshop für Jugendlicheab 11 JahrenDu interessierst dich für Musik und Kunst? Gemeinsam erproben wir in diesem Kurs einen experimentellen Umgang mit Geräuschen. Dafür aktivieren wir die Objekte von Sriwhana Spong und suchen weitere neue Klangkörper in unserer Umgebung. Die Sounds könnt ihr mit euren eigenen Smartphones aufnehmen oder unsere iPads benutzen.Fr 15/09Sa 16/0916-18 UhrKosten:2 Termine, 20 EuroAnmeldung bis 04/09 unter mail@kunsthalle-mainz.de Samstagsatelier: Reise durch das Universum inklusiv!*Kurs ab 6 JahrenWas weißt du über den Weltraum? Komm mit uns auf eine Reise durch das Universum und entdecke durch kreative Aktionen die Raumfahrt, die Planeten, die Sterne, den Mond und unser Sonnensystem.Sa 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/1011–13 UhrKosten:5 Termine, 45 EuroAnmeldung bis 01/09 unter mail@kunsthalle-mainz.de SOMMERFERIENFantastisch! zweitägiger Workshopab 6 Jahren mit der Mainzer FerienkarteAuch in diesen Ferien bietet die HURRA! Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle für euch ein abwechslungsreiches Ferienprogramm an. Kommt mit uns auf eine fantastische Reise durch die aktuelle Ausstellung von Olga Fröbe-Kapteyn. Werdet anschließend im Werkraum selbst kreativ und zeichnet mit dem Spirograph unendlich viele verschiedene Muster.Di 25/07Mi 26/0710-13 UhrWunschterminbuchung vom 10–17/07 über[email=www.jugend-in-mainz.de/ferienkarte]www.jugend-in-mainz.de/ferienkarte[/email] . Tape it! zweitägiger Workshopab 8 Jahren mit der Mainzer FerienkarteMit Klebeband, Schablonen und viel Farbe könnt ihr eure eigenen Poster entwerfen. Inspiriert von den Arbeiten von Olga Fröbe-Kapteyn, steht beim Malen die Geometrie im Mittelpunkt.Do 27/07Fr 28/0710-13 UhrWunschterminbuchung vom 10–17/07 über www.jugend-in-mainz.de/ferienkarte Collage und Frottage - zweitägiger Workshopab 6 JahrenInspiriert von den vielen Bildern von Olga Fröbe-Kaptayn komponiert ihr eure eigenen Bilder aus großen, kleinen, langen, kurzen, dicken, dünnen, runden, eckigen, glatten und rauen Formen. Diese werden dann mit verschiedenen Farben abgerieben. So könnt ihr während des Workshops viele verschiedene Bilder erstellen und mit nach Hause nehmen.Do 10/08Fr 11/0810-13 UhrKosten:2 Tage, 20 EuroAnmeldung bis 03/08 unter mail@kunsthalle-mainz.de GIF it! zweitägiger Workshopab 10 JahrenHast du schon mal eine Daumenkino erstellt? Dann kannst du ein GIF erstellen. Wir helfen dir aus fotografierten oder gezeichneten Einzelbildern verschiedene GIFs zu erstellen, die du im Anschluss digital teilen kannst.Di 15/08Fr 16/0810-13 UhrKosten:2 Tage, 20 EuroAnmeldung bis 07/08 unter mail@kunsthalle-mainz.de Zeichenroboter - zweitägiger Workshopab 6 JahrenIn diesem zweitägigen Workshop probieren wir verschiedene Zeichenmaschinen aus. Ihr dürft einen Roboter programmieren und für euch zeichnen lassen, wir bauen uns ein großes Farbpendel und andere verrückte Maschinen, die für uns Bilder kreieren.Do 17/08Fr 18/0810-13 UhrKosten:2 Tage, 20 EuroAnmeldung bis 07/08 unter mail@kunsthalle-mainz.de 29/06 – 17/09/23Monia Ben HamoudaKerstin BrätschOlga Fröbe-KapteynHylozoic/DesiresMountain River Jump!Sriwhana SpongDie Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie der Mainzer Volksbank realisiert.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz