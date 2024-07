Sommerferienprogramm in der Kunsthalle Mainz

Malerei auf Seide

zweitägiger Workshop, 6–12 Jahre



In dem zweitägigen Workshop zeigen wir euch, wie man auf Seide malen kann. Wir haben für jede*n ein großes Seidentuch vorbereitet mit welchem ihr ein großes Wandbild oder einen Schal herstellen könnt.



Do 25/07

Fr 26/07

10–13 Uhr



Kosten: 25 Euro



Foto-Collage

zweitägiger Workshop, 6–12 Jahre



In diesem Workshop fotografiert ihr euch gegenseitig und dürft einen großen Ausdruck von eurem Bild ganz analog mit unterschiedlichen Materialien und Techniken bearbeiten.



Di 30/07

Mi 31/07

10–13 Uhr



Kosten: 20 Euro



Klangexperimente

7–12 Jahre



Wie klingt der Mainzer Zollhafen eigentlich? Auf einem Hörspaziergang rund um die Kunsthalle schärfen wir unsere Ohren und unsere Wahrnehmung. Ihr werdet zu echten Klangexperten und könnt gefundene Geräusche aufnehmen, aber auch selbst Klänge erzeugen. In kleinen Gruppen könnt ihr eure Sounds remixen.



Di 07/08

10–13 Uhr



Kosten: 15 Euro



Foto-Shooting

zweitägiger Workshop, 10–16 Jahre



Mit Dekoration, Schminke und Kreativität kannst du dein eigenes Foto-Set gestalten. Vor der Kamera kannst du posieren und so dein Set zum Leben erwecken.



Do 08/08

Fr 09/08

10–13 Uhr



Kosten: 20 Euro



Das Programm der HURRA! Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz wird durch das Landesprogramm Jugendkunstschulen Rheinland-Pfalz und im Programm Künste öffnen Welten der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) gefördert. Die BKJ ist Programmpartner des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Förderprogramm.



Ari Benjamin Meyers

Always Rehearsing



05/07/24–20/10/24



Die Ausstellung wird gefördert von:



Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz

Karrié Bauunternehmung

Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region

Landeshauptstadt Mainz

Esther Schipper



Dank an:



Schott Music Group

Volksbank Darmstadt-Mainz

Rheinhessen Sparkasse

H2 Hotel Mainz

LBBW Landesbank Baden-Württemberg

Rotary Club Mainz-Aurea Moguntia



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

(lifePR) (