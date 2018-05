ShortCuts - Kurzfilmreihe am 23/05

Das neue diskursive Formatin Kooperation mit der Fachschaft Filmwissenschaften der JGU Mainz lädt zum spannenden Austausch über das Medium Film ein. Gezeigt wird ein Programm alter und neuer Kurzfilme, die einen künstlerisch experimentellen Ansatz verfolgen.Zum Auftakt der neuen Reihe werden vier Kurzfilme des österreichischen Filmemachers Lukas Marxt vorgeführt, der in Köln lebt und arbeitet. Eines der zentralen Themen, mit denen sich Marxt filmisch auseinandersetzt, ist der Dialog zwischen menschlicher und geologischer Existenz. Seine Beobachtungen führen ihn weltweit an entlegene Orte und zeigen ein breites Spektrum filmischer Ausdrucksmöglichkeiten. Während inein rotierender Blick auf die Formation von Landschaften vor der Küste Ghanas geworfen wird, ist die Kameraeinstellung inregungslos auf eine Häuserflucht in der pulsierenden chinesischen Metropole Hongkong gerichtet, die im Zwielicht zu versinken droht. Inundwiederum werden die Folgen von Handlungen in kargen Wüstenlandschaften als Spuren sichtbar. Sie sind herzlich eingeladen bei einem Glas Wein über die Filme ins Gespräch zu kommen., 2014, 2016, mit Marcel Odenbach, 2017, 2018Mi 23/0519 UhrKosten:Film und Wein im Eintritt enthaltenFür Studierende der JGU Mainz, Kunsthochschule Mainz und Hochschule Mainz kostenfrei. Mit freundlicher Unterstützung des AStA der JGU Mainz.