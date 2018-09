ShortCuts #4 - Kurzfilme und Künstleringespräch mit Ute Aurand am 03/10

28.09.18

Die neue Filmreihe ShortCuts in der Kunsthalle Mainz entstand auf Initiative der Fachschaft Filmwissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Gemeinsam mit Studierenden werden die Themen für die Veranstaltungen bestimmt und die Filmauswahl getroffen. ShortCuts ist ein diskursives Format, das dazu einlädt, über das Medium Film an sich nachzudenken. Gewagte und experimentelle Kurzfilme bilden dabei die Basis für einen regen Austausch.



Am kommenden Mittwoch freuen wir uns über den Besuch der aus Frankfurt am Main stammenden Filmkünstlerin Ute Aurand. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Aurand filmt das flüchtig Schöne in der Welt. Mit ihren oft kurzen Porträts von Freunden*innen, Landschaften und Alltäglichkeiten betont sie die private Geste jenseits des Narrativen und Dokumentarischen, der Vergänglichkeit des Moments trotzend.



Ute Aurand wird bei dem Screening anwesend sein, die 16mm Filmkopien bringt sie aus ihrem Archiv mit. Um möglichst viel Zeit für einen regen Austausch zu haben, werden die Kurzfilme in zwei Blöcken präsentiert.



1. Hälfte

Am Meer, 1995

Halbmond für Margaret, 2004

Fadenspiele 3 (mit Detel Aurand), 2013



2. Hälfte

Kopfüber im Geäst, 2009

LISA, 2017

Sakura, Sakura, 2015

Four Diamonds, 2016



Mi 03/10

19 Uhr



Kosten:

Film und Wein im Eintritt enthalten



Für Studierende der JGU Mainz, Kunsthochschule Mainz und Hochschule Mainz kostenfrei. Mit freundlicher Unterstützung des AStA der JGU Mainz.

