Rundgang für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

Anlässlich des Welt-Alzheimertages 2022 laden wir Menschen mit Demenz zusammen mit einer Begleitung zu einem gemeinsamen Rundgang durch die aktuelle Ausstellungein. Im Sinne der teilhabe-orientierten Vermittlung stehen die Geschichten und Assoziationen der Besucher*innen zu den Kunstwerken hier im Mittelpunkt.Termin:21/09, 16 UhrAnmeldung bis 20/09 per E-Mail an weber@kunsthalle-mainz.de oder Telefon 06131/126938Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.10/06/22 – 25/09/22James BridleJulian CharrièreDon't Follow the WindForensic ArchitectureHemauer/KellerAlmut LindeCristina LucasRabih MrouéCarsten NicolaiWalid RaadOliver ResslerTomás SaracenoSusan SchuppliTétshim & Frank MukundayDie Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.Dank an Karrié Bauunternehmung.