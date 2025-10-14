Rundgang für Familien
Der nächste Familienrundgang findet am Sonntag, den 19/10 um 14 Uhr statt.
Die Kosten sind im Eintritt enthalten, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.
Sprich, alte Haube, wo fehlt’s?
Benera + Estefán
Sarah Burger
Binta Diaw
Richard Mosse
Reto Pulfer
Julian Rosefeldt
New Mineral Collective (Emilija Škarnulytė & Tanya Busse)
25/09/25–11/01/26
