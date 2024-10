Rundgang Mainz – Postkolonial

Die Rundgängewollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren. Der Begriff »postkolonial« verweist darauf, dass Kolonialismus nicht lediglich eine vergangene Epoche der Eroberung ist. Es handelt sich um ein System von Macht, Unterdrückung und Ausbeutung, dessen Strukturen Einfluss auf unser gegenwärtiges Leben ausüben. In der Mainzer Neustadt gibt es von Straßen- und Ortsnamen wie dem Sömmerringplatz und dem Adenauer-Ufer bis zum Mainzer Zollhafen zahlreiche Beispiele, die wir gemeinsam kritisch erkunden wollen.So 27/10, 16 UhrDie Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.Treffpunkt: Kunsthalle MainzWir bitten um Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado, Bruce Nauman, Suzanne Harris, Charlotte Posenenske, Yvonne Rainer08/11/24–16/02/25Dank an:Rheinhessen SparkasseDie Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz