Rundgänge durch die Kunsthalle Mainz

Ohne AnmeldungDie Kosten sind im Eintritt enthalten.Am 06/12 von 17–18 Uhr gehen wir auf Entdeckungsreise mit der Taschenlampe durch die Kunsthalle. Welche Geräusche hörst du? Was leuchtet da im alten Turm? Warum steht eine Lokomotive vor der Kunsthalle? Der Ausflug in die geheimnisvoll-dunkle Kunsthalle entführt uns in die Vergangenheit.Ab 5 JahrenKosten: Eintritt freiMit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado, Bruce Nauman, Suzanne Harris, Charlotte Posenenske, Yvonne Rainer08/11/24–16/02/25Mit freundlicher Unterstützung des Nachlasses von Charlotte Posenenske, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin.