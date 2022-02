Rückschau: Vernissage-Wochenende

Walid Raad - We Lived So Well Together

Wir freuen uns sehr, dass in der vergangenen Woche die Eröffnung der Ausstellung We Lived So Well Together von einer Vielzahl an Gästen besucht wurde. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Kommen und die positive Resonanz!



Am Wochenende gewährten die ausgebuchten Walkthroughs mit Walid Raad den Besucher*innen zusätzliche Einblicke in den kreativen Prozess, der seinen Werken vorausgeht. Zu unserer Freude stießen diese, wie auch die Veranstaltungen im Mousonturm in Frankfurt, auf großes Interesse.

Im Mai können weitere Walkthroughs mit Walid Raad besucht werden. Eine Übersicht aller Termine ist auf unserer Website zu finden.



Zum Abschluss unseres Vernissage-Wochenendes fand schließlich in Kooperation mit der Rheinhessen Sparkasse ein Heute FREItag statt: Die Ausstellung, Rundgänge und das Programm der Kinder- und Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz konnten kostenlos besucht werden. Ein Angebot, das gerne von kleinen und großen Besucher*innen angenommen wurde.



Wir blicken auf ein erfolgreiches Vernissage-Wochenende zurück und freuen uns auf viele weitere spannende Begegnungen in der Kunsthalle Mainz!



