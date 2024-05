Reminder — melanie bonajo, Daniel Cremer & Theater HORA live in der Kunsthalle Mainz

Melden Sie sich für die Workshops von melanie bonajo mit Skinship und vom Theater HORA an. Kommen Sie zum Gespräch mit den HORA-Performer*innen und erleben Sie das, eine Performance von Daniel Cremer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch:Workshop mit melanie bonajo & Skinship —Freitag, 24/0518– ca. 20 UhrWas bedeutet es, einen queeren kollektiven Körper zu beschwören und einen Zauber zu schaffen? Wie erkennen wir die Stimme unseres kollektiven Körpers und unsere Stimme in ihm? Und zu welcher gemeinsamen Zukunft würden unsere Körper JA sagen?Durch Bewegung, tiefes Zuhören, einfühlsames Verstehen und inneres Erforschen gestalten wir in diesem Workshop einen Raum, in dem jede Stimme gehört, jede Geschichte gewürdigt und jeder Beitrag geschätzt wird, und weben so die verschlungenen Fäden unserer kollektiven Identität zu einem kraftvollen Gewebe aus Widerstandsfähigkeit, Solidarität und Hoffnung zusammen.Der Workshop wird geleitet von melanie bonajo und Pawel Chill Dudus (Skinship_touch_based_place_for_Kinship).In EnglischAb 18 JahrenAnmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Kosten: 15 Euro / 8 Euro ermäßigtWorkshop mit Theater HORA —Samstag, 25/05, 14–16 UhrWir laden ein zu zwei Unterrichtsstunden der besonderen Art! In diesem Workshop triffst du auf die Lehrer*innen aus dem FilmWir lernen uns selbst besser kennen. Und auch ein bisschen die anderen: Madame Rainbow hat ein paar Fragen mitgebracht, die uns zusammenbringen.Wir tanzen zusammen, begegnen uns aus sicherer Distanz und kommen uns selbst dabei vielleicht etwas näher.Der Workshop wird geleitet von Gianni Blumer, Fabienne Villiger und Caitlin Friedly vom Ensemble des Theater HORA, zusammen mit Yanna Rüger, künstlerische Leiterin Theater HORA, und Daniel Cremer, Performancekünstler & Regisseur.In DeutschDieser Workshop ist für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen offen. Falls du für deine Teilnahme Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mail@kunsthalle-mainz.de / 06131 126936.Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de Kosten: 20 Euro / 10 Euro ermäßigtScreening & GesprächSamstag, 25/05, 17 UhrGemeinsames Screening von(melanie bonajo in Zusammenarbeit mit Theater HORA, 2023, 38‘46‘‘).Anschließend sprechen wir mit den HORA-Schauspieler*innen Gianni Blumer, Fabienne Villiger und Caitlin Friedly, sowie Yanna Rüger und melanie bonajo über ihre Zusammenarbeit. Moderiert von Yasmin Afschar, Co-Direktorin Kunsthalle Mainz.Im Anschluss laden wir zum Austausch bei einem Glas ein.In DeutschOhne AnmeldungKosten: Eintritt freiPerformance von Daniel CremerSamstag, 25/05, 20 Uhr„Nur Sie alle und ich, heute Abend, ganz intim“: In seiner Showbietet Auftrittskünstler und Femme fatale Daniel Cremer dem Publikum nichts weniger als eine vollkommen befriedigende gleichberechtigte Liebesbeziehung an; vom ersten Kennenlernen über körperliche Ekstase bis hin zu Heirat, Liebestod oder Poly-Geflecht. Mit Humor und Lust an der Verletzlichkeit stürzen sich Performer und Publikum gemeinsam mitten hinein in das Wunder der Liebe und bahnen sich einen Weg zwischen Symbiose und Ko-Abhängigkeit, romantischer Verblendung und neoliberalem Autonomiekitsch, Projektion und Verbundenheit.In DeutschAb 18 JahrenOhne AnmeldungKosten: 15 Euro / 8 Euro ermäßigt08/03/24 – 16/06/24Die Ausstellungwird gefördert durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz und dem Königreich Niederlande.Die Ausstellung und der Katalogwerden gefördert durch den Mondriaan Fonds sowie der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:Mainzer Stadtwerke AGMainzer Fernwärme GmbHMainzer Verkehrsgesellschaft mbHLandeshauptstadt Mainz