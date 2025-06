Programm in der letzten Ausstellungswoche von »What is the dream that makes you dream?«

Die Kunsthalle Mainz ist Teil der 13. Mainzer Museumsnacht am Samstag, den 14/06 von 18–0 Uhr. In diesem Rahmen bieten wir Kurzrundgänge durch die aktuelle Ausstellung an, um einen Einblick in die gezeigten Werke zu erhalten. Außerdem singt der eigens für die Ausstellung Ari Benjamin Meyers – Always Rehearsing (07/24–10/24) gegründete Zollhafen Chor das von Ari Benjamin Meyers komponierte Stück The Notional Anthem und weitere Stücke. Zur Stärkung wird vor der Kunsthalle ein Verkaufswagen von N'Eis stehen.



Das Programm:



18.00 Uhr Zollhafen Chor mit The Notional Anthem und weiteren Stücken

18.30 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

19.00 Uhr Zollhafen Chor mit The Notional Anthem und weiteren Stücken

19.00 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

19.30 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

20.00 Uhr Zollhafen Chor mit The Notional Anthem und weiteren Stücken

20.30 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

21.00 Uhr Zollhafen Chor mit The Notional Anthem und weiteren Stücken

21.00 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

22.00 Uhr Zollhafen Chor mit The Notional Anthem und weiteren Stücken



Programm für Kinder und Familien:



Kommt und träumt mit uns! Wir haben Hängematten, Tee, Lichtinstallationen und vieles mehr für euch aufgebaut, um euch zum Träumen einzuladen. In der Kleinen Halle, unserem Raum zum Mitmachen, entsteht mit euren Traumbildern ein kollektives Traumarchiv.



Von 18.30–19.30 Uhr gibt es im Traumlabor mehrere Stationen zum Mitmachen. Mit Licht und Schatten, Schere und Papier könnt ihr eure eigenen Traumwesen in Szenen setzen. Das Traumlabor ist das Ergebnis von Workshops, die Rivane Neuenschwander mit Kindern aus dem Kinderkunstlabor in St. Pölten durchgeführt hat.



Sa 14/06

18–0 Uhr



Öffentlicher Familienrundgang



Wir laden Familien herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die Kunsthalle ein. Hier gibt es immer etwas anderes zu erleben. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken – einfach mitmachen!



So 15/06

14 Uhr



Kosten: im Eintritt enthalten

Kinder unter 6 Jahren kostenfrei



Aktivierung Detergancy von Sarah Ancelle Schönfeld



Sarah Ancelle Schönfelds Installation Detergancy lädt ein, Visionen für die Zukunft neu zu imaginieren und zu träumen. Besuchende sind eingeladen, teilzunehmen und durch die Arbeit unter Anleitung Visionen für ihre Zukunft zu imaginieren.



So 15/06

13–16 Uhr



Kosten: im Eintritt enthalten



Mainz – Postkolonial: Rundgänge für und durch die Mainzer Neustadt



Die Rundgänge Mainz – Postkolonial wollen den Menschen in Mainz einen neuen, anderen Zugang zu (ihrer) Stadt ermöglichen. Ziel ist es zu zeigen, dass Mainz in den Kolonialismus verwickelt war, seine Spuren sichtbar zu machen und für deren Fortwirken zu sensibilisieren. In der Mainzer Neustadt gibt es von Straßen- und Ortsnamen wie dem Sömmerringplatz und dem Adenauer-Ufer bis zum Mainzer Zollhafen zahlreiche Beispiele, die wir gemeinsam kritisch erkunden wollen.



So 15/06

16.30 Uhr



Kosten: Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.



What is the dream that makes you dream?

Marc Bauer

Dineo Seshee Raisibe Bopape

Rivane Neuenschwander

Sunna Nousuniemi

Radical Imaginaries Studio

Tabita Rezaire

Sarah Ancelle Schönfeld



07/03—15/06/25



Die Ausstellung wird gefördert von:



Kultursommer Rheinland-Pfalz

Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung

Erna und Curt Burgauer Stiftung

Pro Helvetia

Volksbank Darmstadt Mainz

