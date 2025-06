Programm in der Kunsthalle Mainz zur Mainzer Museumsnacht

Die Kunsthalle Mainz ist Teil der 13. Mainzer Museumsnacht am Samstag, den 14/06 von 18–22 Uhr. In diesem Rahmen bieten wir Kurzrundgänge durch die aktuelle Ausstellung an, um einen Einblick in die gezeigten Werke zu erhalten. Außerdem singt der eigens für die Ausstellung Ari Benjamin Meyers – Always Rehearsing (07/24-10/24) gegründete Zollhafen Chor das von Ari Benjamin Meyers komponierte Stück The Notional Anthem und weitere Stücke. Zur Stärkung wird vor der Kunsthalle ein Verkaufswagen von N'Eis stehen.



Das Programm von 18–22 Uhr:



18.00 Uhr Zollhafen Chor Auftritt von The Notional Anthem

18.30 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

19.00 Uhr Zollhafen Chor Auftritt von The Notional Anthem

19.00 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

19.30 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

20.00 Uhr Zollhafen Chor Auftritt von The Notional Anthem

20.30 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

21.00 Uhr Zollhafen Chor Auftritt von The Notional Anthem

21.00 Uhr Kurzrundgang durch die Ausstellung

22.00 Uhr Zollhafen Chor Auftritt von The Notional Anthem



Programm für Kinder und Familien:



Kommt und träumt mit uns! Wir haben Hängematten, Tee, Lichtinstallationen und vieles mehr für euch aufgebaut, um euch zum Träumen einzuladen. In der Kleinen Halle, unserem Raum zum Mitmachen, entsteht mit euren Traumbildern ein kollektives Traumarchiv.



Von 18.30–19.30 Uhr gibt es im Traumlabor mehrere Stationen zum Mitmachen. Mit Licht und Schatten, Schere und Papier könnt ihr eure eigenen Traumwesen in Szenen setzen. Das Traumlabor ist das Ergebnis von Workshops, die Rivane Neuenschwander mit Kindern aus dem Kinderkunstlabor in St. Pölten durchgeführt hat.



Sa 14/06

18–22 Uhr





