Programm für Kinder und Jugendliche - Noch Plätze frei!
Samstagsatelier
ab 6 Jahren
Entdecke deine kreative Seite! Wir tauchen zusammen in die Welt der Farben, Formen und Ideen ein. Ob malen, zeichnen, basteln oder experimentieren – hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam schaffen wir eine entspannte Atmosphäre, in der du neue Techniken ausprobieren kannst. Bei uns sind alle willkommen.
Samstagsatelier April–Mai:
Sa 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 16/05
11–13 Uhr
Samstagsatelier Mai–Juni:
Sa 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06
11–13 Uhr
Kosten: 50 Euro gilt für alle 5 Termine, inklusive Materialkosten
Verbindliche Anmeldung über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra
HURRA! Atelier-Zeit
ab 6 Jahren
Von Malen und Zeichnen über Formen und Modellieren bis hin zu anderen aufregenden Kunstformen – bei uns ist für jeden etwas dabei!
In unserer kleinen Künstler*innen-Gemeinschaft kannst du deine Ideen frei ausdrücken und deine Potentiale entfalten. Egal, ob du schon Erfahrung hast oder gerade erst anfängst, bei uns zählt die Freude am Gestalten und Entdecken.
Mi 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 10/06
16:15 Uhr bis 17:45 Uhr
Kosten: 50 Euro gilt für alle 5 Termine, inklusive Materialkosten
Anmeldung: www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra
Raum für kreative Experimente
ab 4 Jahren
Auch Kindergartenkinder brauchen Freiraum zum kreativen Experimentieren. Um diesen zu ermöglichen, passen wir alle vierzehn Tage den Werkraum ganz den Bedürfnissen von jüngeren Kindern an. Verschiedene Materialien zum künstlerischen Arbeiten werden hier vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.
Termine:
Fr 24/04, 08/05, 22/05, 29/05
16–17.30 Uhr
Kosten: 10 Euro pro Termin, inklusive Materialkosten
Verbindliche Anmeldung über www.jks-rlp.de/...
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft
Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia