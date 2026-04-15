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Kunsthalle Mainz Am Zollhafen 3-5 55118 Mainz, Deutschland http://www.kunsthalle-mainz.de
Ansprechpartner:in Kunsthalle Mainz +49 6131 126936
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Programm für Kinder und Jugendliche - Noch Plätze frei!

(lifePR) (Mainz, )
 

Samstagsatelier
ab 6 Jahren

Entdecke deine kreative Seite! Wir tauchen zusammen in die Welt der Farben, Formen und Ideen ein. Ob malen, zeichnen, basteln oder experimentieren – hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam schaffen wir eine entspannte Atmosphäre, in der du neue Techniken ausprobieren kannst. Bei uns sind alle willkommen.

Samstagsatelier April–Mai:

Sa 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 16/05

11–13 Uhr

Samstagsatelier Mai–Juni:

Sa 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06

11–13 Uhr

Kosten: 50 Euro gilt für alle 5 Termine, inklusive Materialkosten

Verbindliche Anmeldung über www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra

HURRA! Atelier-Zeit 
ab 6 Jahren

Von Malen und Zeichnen über Formen und Modellieren bis hin zu anderen aufregenden Kunstformen – bei uns ist für jeden etwas dabei!

In unserer kleinen Künstler*innen-Gemeinschaft kannst du deine Ideen frei ausdrücken und deine Potentiale entfalten. Egal, ob du schon Erfahrung hast oder gerade erst anfängst, bei uns zählt die Freude am Gestalten und Entdecken. 

Mi 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 10/06

16:15 Uhr bis 17:45 Uhr

Kosten: 50 Euro gilt für alle 5 Termine, inklusive Materialkosten

Anmeldung: www.jks-rlp.de/anmeldung/hurra

Raum für kreative Experimente
ab 4 Jahren

Auch Kindergartenkinder brauchen Freiraum zum kreativen Experimentieren. Um diesen zu ermöglichen, passen wir alle vierzehn Tage den Werkraum ganz den Bedürfnissen von jüngeren Kindern an. Verschiedene Materialien zum künstlerischen Arbeiten werden hier vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.

Termine:

Fr 24/04, 08/05, 22/05, 29/05

16–17.30 Uhr

Kosten: 10 Euro pro Termin, inklusive Materialkosten

Verbindliche Anmeldung über www.jks-rlp.de/...

Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks

30/01/26–26/07/26

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft

Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz

Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

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