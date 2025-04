Programm HURRA! Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz

HURRA! Atelier-Zeit

ab 6 Jahren



In unserem Atelier wird gemeinsam geträumt und fantasiert.

Wir gehen auf eine gemeinsame Reise, bei der wir verschiedene Projekte entdecken und gestalten.

Von Zeichnen, Malen, Bauen, Formen, Filmen und Fotografieren bis hin zu anderen aufregenden Kunstformen – bei uns ist was für jeden dabei!



Termine: 30/04, 07/05, 14/05, 21/05, 04/06

16:15 Uhr bis 17:45 Uhr



Kosten: 45 Euro/ 5 Termine / inklusive Materialkosten



Samstagsatelier

ab 6 Jahren



Entdecke deine kreative Seite! Wir tauchen zusammen in die Welt der Farben, Formen und Ideen ein. Ob malen, zeichnen, basteln oder experimentieren – hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam schaffen wir eine entspannte Atmosphäre, in der du neue Techniken ausprobieren kannst. Bei uns sind alle willkommen.



03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 07/06

11–13 Uhr



Kosten: 45Euro/ 5 Termine / inklusive Materialkosten



Taschenlampen-Tour für Familien

Ab 5 Jahre



Nachdem sich die Tore der Kunsthalle Mainz geschlossen haben, schleichen wir uns im Licht eurer Taschenlampen durch die dunklen Ausstellungsräume. Auf der Suche nach den unterschiedlichen Traumbildern der Künstler*innen erkunden wir die Ausstellung und werden selbst kreativ. Eltern begleiten ihre Kinder.



Fr 25/04

Fr 30/05

17–18 Uhr



Kosten: 8 Euro / Erwachsene

2 Euro / Kind



Mit Anmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.de



Bildnachweis: Kunsthalle Mainz, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Foto: Lisa Weber



What is the dream that makes you dream?

Marc Bauer

Dineo Seshee Raisibe Bopape

Rivane Neuenschwander

Sunna Nousuniemi

Radical Imaginaries Studio

Tabita Rezaire

Sarah Ancelle Schönfeld



07/03—15/06/25



Die Ausstellung wird gefördert von:



Kultursommer Rheinland-Pfalz

Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung

Erna und Curt Burgauer Stiftung

Pro Helvetia

Volksbank Darmstadt Mainz



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz

(lifePR) (