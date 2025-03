Programm HURRA!Jugendkunstschule der Kunsthalle Mainz März/ April 2025

Hast du schon einmal davon geträumt, deine Fantasie frei fliegen zu lassen?Du möchtest deine eigenen kunstvollen Welten erschaffen?Dann bist du hier genau richtig!Willkommen zur HURRA! Atelier-Zeit, einem Ort voller Farben, Formen und vielen Möglichkeiten.In unserer HURRA! Atelier-Zeit treffen wir uns einmal in der Woche, um gemeinsam auf eine aufregende kreative Reise zu gehen. Jedes Treffen ist wie ein Abenteuer, bei dem wir verschiedene Projekte entdecken und gestalten. Von Malen und Zeichnen über Basteln und Modellieren bis hin zu anderen aufregenden Kunstformen – bei uns ist für jeden etwas dabei!In unserer kleinen Künstler*innen-Gemeinschaft kannst du deine Ideen frei ausdrücken und deine Talente entfalten. Egal, ob du schon Erfahrung hast oder gerade erst anfängst, bei uns zählt die Freude am Gestalten und Entdecken. Hier gibt es kein Richtig oder Falsch, sondern nur deine individuelle Kreativität, die zählt.Also meldet euch an und seid bereit für die HURRA! Atelier-Zeit. Wir können es kaum erwarten, mit euch zu malen, zu bauen und die Welt ein wenig bunter zu machen.Mi 19/03, 26/03, 02/04, 09/0416:15 Uhr –17:45 UhrPreis: 40€ gilt für alle 4 Termine, inklusive MaterialkostenAnmeldung über: www.jks-rlp.de/... Kurs ab 6 JahrenWir tauchen zusammen in die Welt der Farben, Formen und Ideen ein. Ob malen, zeichnen, basteln oder experimentieren - hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.Sa 03/05, 10/05, 17/05, 24/05, 07/0611–13 UhrKosten: 5 Termine, 45 EuroAnmeldung über: www.jks-rlp.de/... 4–6 JahreAuch Kindergartenkinder brauchen Freiraum zum kreativen Experimentieren. Um diesen zu ermöglichen, passen wir alle vierzehn Tage den Werkraum ganz den Bedürfnissen von jüngeren Kindern an. Verschiedene Materialien zum künstlerischen Arbeiten werden hier vorgestellt und gemeinsam ausprobiert.Fr 14/03Fr 28/03Fr 04/04Fr 25/04Fr 09/05Fr 23/05Fr 13/0616–17.30 UhrKosten: 10 Euro pro TerminAnmeldung über: www.jks-rlp.de/... Ab 5 JahreNachdem sich die Tore der Kunsthalle Mainz geschlossen haben, schleichen wir uns im Licht eurer Taschenlampen durch die dunklen Ausstellungsräume. Auf der Suche nach den unterschiedlichen Traumbildern der Künstler*innen erkunden wir die Ausstellung und werden selbst kreativ. Eltern begleiten ihre Kinder.Fr 25/04Fr 30/0517–18 UhrKosten: 8 Euro / Erwachsene2 Euro / KindAnmeldung unter mail@kunsthalle-mainz.deDu willst einfach mal was Neues sehen? Dann komm zusammen mit deinen Eltern, Geschwistern oder Großeltern in die Kunsthalle. Wir laden Familien herzlich zu einer gemeinsamen Entdeckungstour durch die Kunsthalle ein. Hier gibt es immer etwas anderes zu erleben. Gemeinsames Rätseln, Forschen oder Zeichnen vor den Kunstwerken – mach einfach mit!Die Familienrundgänge finden sonntags an folgenden Terminen um 14 Uhr statt:So 16/03So 13/04So 18/05So 15/06Kosten: im Eintritt enthaltenKinder unter 6 Jahren kostenfrei