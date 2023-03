Parallele Universen - eine Ausstellung mit Schüler*innen der Windmühlenschule

Mi 29/03 18 Uhr

.

Leben als Spiderman, Avatar oder Messi?

Wie ist es, in andere Welten einzutauchen?

Wie wäre es … zu sein?

Schüler*innen der Windmühlenschule erkunden die Kluft zwischen virtuellen und realen Welten. Die Ergebnisse dieser Schulkooperation werden in der Turmebene III gezeigt.



Wir laden sie herzlich zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung am 29/03 um 18 Uhr in die Kunsthalle Mainz ein. Der Besuch der Ausstellung im Rahmen der Eröffnung ist kostenfrei.



Die Ausstellung ist Teil des inklusiven Projektes Mit allen Sinnen der Kunstvermittlung der Kunsthalle Mainz. Das Projek wurde im Rahmen von barrierefrei, inklusiv & fair von der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda Bank Südwest eG gefördert.



What Is It Like to Be a Bat?

17/03 – 04/06/23

Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė

Metahaven

Jenna Sutela

Zheng Mahler



Die Ausstellung wird mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und des Königreichs der Niederlande realisiert.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz