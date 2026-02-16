Offener Stick-Strick-Häkelkreis

Kontakt
Du willst schon die ganze Zeit ein Häkel-, Strick- oder Stickvorhaben starten – oder endlich beenden – und kommst nie dazu? Du suchst Inspiration für Dein nächstes Projekt? Du willst etwas ausprobieren und brauchst ein bisschen Unterstützung? Komm zum offenen Stick-Strick-Häkelkreis in unserer neuen Ausstellung Stitched Tracks von Britta Marakatt-Labba. Alle Erfahrungsstufen sind herzlich willkommen! Bringt Eure aktuellen Projekte mit, tauscht euch aus und lernt vielleicht noch den ein oder anderen Kniff.

Termine:

Do 19/02, 05/03, 19/03, 02/04, 16/04, 30/04, 21/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07
jeweils 16.30–18.30 Uhr

Kosten: Nach einmaligem Bezahlen des Eintritts in die Kunsthalle Mainz ist jede weitere Teilnahme kostenlos.

Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks

30/01/26–26/07/26

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft

Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz

Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.

Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz

Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse

Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia

