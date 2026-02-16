Offener Stick-Strick-Häkelkreis
Termine:
Do 19/02, 05/03, 19/03, 02/04, 16/04, 30/04, 21/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07
jeweils 16.30–18.30 Uhr
Kosten: Nach einmaligem Bezahlen des Eintritts in die Kunsthalle Mainz ist jede weitere Teilnahme kostenlos.
Britta Marakatt-Labba
Stitched Tracks
30/01/26–26/07/26
Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden gefördert von:
Kultursommer Rheinland-Pfalz
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Schwedische Botschaft
Dank an:
Volksbank Darmstadt-Mainz
Die Kunsthalle Mainz wird getragen
von der Stiftung Kunsthalle Mainz der Mainzer Stadtwerke AG.
Die Kunsthalle Mainz wird
unterstützt durch:
Mainzer Stadtwerke AG
Mainzer Fernwärme GmbH
Mainzer Verkehrsgesellschaft
Landeshauptstadt Mainz
Freistunden wird ermöglicht durch:
Rheinhessen Sparkasse
Erzähl mir was! wird ermöglicht durch:
Rotary Mainz-Aurea Moguntia