Öffentliche Rundgänge durch die Ausstellung

Walid Raads neu eröffnete Einzelausstellung We Lived So Well Together in der Kunsthalle Mainz konzentriert sich auf einen neuen Werkblock, der erstmals im deutschsprachigen Raum zu sehen ist. Mit ihm ist eine Sammlung entstanden, welche die Welt der Vögel, Heuschrecken, Wasserfälle, Blumen, Fliegen und anderer Gliederfüßer mit der jüngeren Vergangenheit des Mittleren Ostens verbindet.



Gerne begrüßen wir Sie sonntags um 14 Uhr zu einem geführten Rundgang durch die Ausstellung.



Die Kosten sind im Eintritt enthalten. Für den Besuch der Rundgänge gilt die 2G-Regel.



Walid Raad

We Lived So Well Together

11/02ꟷ15/05/22



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH