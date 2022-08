Öffentliche Rundgänge - Homosphäre

Die aktuelle Ausstellung Homosphäre widmet sich dem Luftraum. Dieser Raum ist oft für den Menschen schwer mit den Sinnen wahrnehmbar. Er ist somit auch ein potenziellen Gefahrenraum, in dem im Verborgenen Angriffe auf den Menschen, die Gesellschaft und die Natur vorgenommen werden. Die in der Ausstellung vertretenden Kunstschaffenden nutzen unterschiedliche Medien (Film, Fotografie, Zeichnung, Installation) um Prozesse wie kriegerische Angriffe, Strahlung, oder Klimawandel in der Homosphäre zu visualisieren.



Gerne begrüßen wir Sie sonntags um 14 Uhr zu einem geführten Rundgang durch die Ausstellung.



Nächste Termine:

07/08

14/08

28/08

04/09

11/09

25/09



Familien mit Kindern haben bei unseren Familienrundgängen die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung bei einem gemeinsamen Ausflug in die Kunsthalle Mainz, spielerisch zu erkunden.



Nächste Termine:

21/08 HeuteFREItag 14–18 Uhr

18/09 HeuteFREItag 14–18 Uhr



Heute FREItag: Eintritt kostenfrei von 14–18 Uhr



Homosphäre

10/06/22 – 25/09/22



James Bridle

Julian Charrière

Don’t Follow the Wind

Forensic Architecture

Hemauer/Keller

Almut Linde

Cristina Lucas

Rabih Mroué

Carsten Nicolai

Walid Raad

Oliver Ressler

Tomás Saraceno

Susan Schuppli

Tétshim & Frank Mukunday



Die Ausstellung wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.

Dank an Karrié Bauunternehmung.



Die Kunsthalle Mainz wird unterstützt durch:



Mainzer Stadtwerke AG

Mainzer Fernwärme GmbH

Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Mainz